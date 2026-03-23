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Un accidente de tráfico en Zafra obliga a cortar la carretera N-432

Como consecuencia, dos personas han resultado heridas de carácter leve

La Guardia Civil evalúa posibles alternativas para desviar la circulación

Un vehículo de la Guardia Civil.

Un vehículo de la Guardia Civil. / GUARDIA CIVIL

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Un accidente de circulación registrado sobre las 10.00 horas de este lunes en la N-432, en el punto kilómetro 75,100, dentro del término municipal de Zafra, ha obligado a cortar el tráfico en la carretera.

Según la información facilitada por la Guardia Civil, el siniestro ha consistido en una choque lateral entre un camión y un turismo.

Dos heridos leves

Como consecuencia del impacto, han resultado heridos de carácter leve los dos conductores implicados.

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A causa del accidente, la carretera permanece totalmente cortada al tráfico y mientras se evalúan las posibles alternativas para desviar la circulación en la zona.

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