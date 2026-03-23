Lectura on line
El catálogo de ebooks y audiolibros se renueva en la Nubeteca
El Catálogo Nubeteca presenta una amplia selección de lecturas digitales, desde novedades en formato ebook y audiolibro hasta reposiciones, abarcando ficción y no ficción para diversos públicos
Redacción
El ´Atrapasueños Nubeteca´ ha florecido como los cerezos y almendros en primavera, esparciendo desde el Catálogo Nubeteca lecturas digitales aromáticas y multicolores: novedades, desideratas, ficción y no ficción, reposiciones, en formato ebook y audiolibro, para público adulto, infantil y juvenil.
´La ciudad de las luces muertas´. de David Uclés; ´Mentira´, de Juan Gómez-Jurado; ´Mamá está dormida´, de Máximo Huerta; ´Las buenas intenciones´ de Víctor del Árbol; ´Casos reales´, de Yasmina Reza; ´Oxígeno´, de Marta Jiménez Serrano; o ´El coloquio de invierno´ de Luis Landero, encabezan las novedades. A estos títulos se unen también, entre otros, los audiolibros ´El último secreto´, de Dan Brown, ´El tiempo de las fieras´ de Víctor del Árbol; ´La venganza´ de Carmen Chaparro; ´No le dejes entrar´, de Lisa Jewell; o ´El corazón de oro´, de Luz Gabás, entre otros.
Las nuevas obras de no ficción ofrecen una variada gama de reflexiones sobre el cuerpo, la mente, las emociones, el cerebro, la voluntad, terapias sorprendentes o hábitos atómicos: ´El cuerpo grita lo que las emociones callan, ´La biblia de la inteligencia artificial´, ´Tu cuerpo tiene las respuestas´, ´Cerebro y pantallas´, ´Cambio dramas por croquetas´ o ´Hábitos atómicos en acción´.
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