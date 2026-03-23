Guareña: Guoman, dos días de música y circo

La programación de Guoman está compuesta por diversas actividades, como talleres infantiles, de estimulación, monólogos, espectáculos musicales y obras circenses. Actividades dirigidas a todas las edades y que se realizarán en la calle, en las distintas zonas del festival.

El Guoman de este año se inaugurará el viernes 27 de marzo, a partir de las 19.30 horas, con una exhibición de gimnasia rítmica a cargo del Club Murpy y otra actuación de baile a cargo de los alumnos y alumnas de la Escuela Municipal de Teatro. Ambas actuaciones tendrán lugar en la Plaza de España.

Como de costumbre, tras la inauguración, se procederá a la apertura del resto de zonas del festival. En la Plaza de San Gregorio, en torno a las 20.30 horas, tendrá lugar la IV Batalla de Gallos, con la novedad este año que se han establecido premios en metálico para los dos mejores batalladores. El jurado elegirá quién se lleve los 100 euros del primer premio y los 50 euros del segundo.

Paralelamente, en otra de las zonas, en la calle Don Diego López, este año se ha establecido un espacio dedicado a los monólogos, con el espectáculo ‘Chisteando’ ofrecido por Juancho Berbabé y Fernando Bernal.

Ya el sábado día 28, durante toda la mañana se celebrará, como viene siendo habitual, el Guoman Infantil, que este año dará comienzo a partir de las 11.15 horas con el pasacalle de las Escuelas Deportivas, que recorrerá todas las zonas del festival, partiendo desde la Iglesia de Santa María y terminando en la Plaza de San Gregorio, donde se realizarán el resto de actividades. Como todos los años, el deporte será parte importante durante la mañana, con las distintas exhibiciones tanto de las Escuelas de Gimnasia Rítmica, de Patinaje y el Club Murpy.

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A continuación, llegará al Guoman la Minidisco Infantil 2026.. También se han programado varios talleres, entre ellos, de pintacaras, globoflexia y limpiapipas. Además, algunas asociaciones locales también se han ofrecido para impartir talleres, como AFANGU, que realizará uno de estimulación cognitiva, ADISCAGUA volverá a ofrecer su taller de Lengua de Signos, mientras que AGILA ofrecerá otro de elaboración de chapas. Ya el sábado por la tarde, el mismo enclave de la Plaza de San Gregorio, se convertirá en zona LGTBIQ+, Posteriormente, ya en la calle Don Diego López, está programado el taller ‘Retos de Ajedrez. Figuras de Ayer y Hoy’, a cargo del Club Promochess Extremadura. El circo será también parte importante durante toda la tarde. La compañía Rolabola ofrecerá su espectáculo, ‘Rock Cirk’. Se trata de un evento que fue premiado en el año 2017 con el Premio Nacional de Circo. n