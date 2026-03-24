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Detenidos un hombre y una mujer por tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas en San Vicente de Alcántara

Ambos utilizaban su domicilio como punto de venta y distribución, de la que se habrían obtenido unas 1.100 dosis en el mercado ilícito

Drogas y armas incautadas en la operación 'Golden Street'.

Drogas y armas incautadas en la operación 'Golden Street'. / Guardia Civil

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

La Guardia Civil ha detenido a un hombre y una mujer, vecinos de la localidad pacense de San Vicente de Alcántara, como presuntos autores de delitos contra la salud pública al traficar con droga y tenencia ilícita de armas.

La investigación, en el marco de la operación 'Golden Street', se inició a principios de este año, cuando los agentes tuvieron conocimiento mediante información ciudadana de la supuesta actividad ilícita a la que se estarían dedicando dos vecinos de la localidad sanvicenteña.

Con los dispositivos de servicios establecidos en torno a ellos, pudieron detectar cómo un hombre y una mujer con una relación sentimental se estarían dedicando a la venta y distribución de sustancias estupefacientes desde su propio domicilio, a la que, además, acudían consumidores de la comarca para comprar la droga.

Cocaína, marihuana y hachís

De esta forma, el pasado sábado, coordinados con la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Badajoz, se llevó a cabo el registro del inmueble donde se intervino una cantidad importante de cocaína (152 gramos), marihuana y hachís, de la que se obtendrían unas 1.100 dosis en el mercado ilícito.

Además de las sustancias estupefacientes, se les intervino dos básculas (una de ellas de precisión), sustancias para corte, material y útiles necesarios para su distribución y venta, dos armas de aire comprimido, una pistola municionada con seis cartuchos dispuesta para su uso que ocultaban en el interior de un muñeco de trapo y 2.591 euros que supuestamente habrían obtenido de la venta de las sustancias tóxicas.

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Finalmente, con las pruebas incriminatorias, fueron detenidos y trasladados a dependencias oficiales de la Guardia Civil para la instrucción de las correspondientes diligencias como presuntos autores de delitos contra la salud pública al traficar con drogas y tenencia ilícita de armas. Estas diligencias han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente, quien decretó el ingreso en prisión del varón.

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