Suceso
Herido grave un hombre de 55 años en un accidente laboral en Lobón
Ha sufrido un traumatismo en la región superior y ha sido derivado hasta el Hospital Universitario de Badajoz.
Un varón de 55 años de edad ha resultado herido grave como consecuencia de un accidente laboral sufrido este martes, día 24, en Lobón (Badajoz).
El suceso ha tenido lugar sobre las 09.30 horas, según los datos aportados por el Centro 112 de Extremadura, que recibió una llamada telefónica para informar sobre lo ocurrido.
Tras esta llamada, hasta el lugar de los hechos se han desplazado una unidad medicalizada del SES, medios del centro de salud de Lobón, y una patrulla de servicio de la Guardia Civil.
Como consecuencia del accidente, el hombre herido presenta traumatismo en la región superior y ha sido derivado hasta el Hospital Universitario de Badajoz.
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