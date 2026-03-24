La mancomunidad de Tentudía modifica el horario de recogida del Puerta a Puerta durante Semana Santa

La mancomunidad de Tentudía modifica los horarios de recogida de residuos sólidos urbanos durante las fiestas de la Semana Santa. Durante esta semana previa se está informando a la ciudadanía de los cambios en este sistema que, afectará únicamente a la jornada del Jueves Santo. Así, el día 2 de abril, no se prestará servicio. Tampoco habrá recogida el viernes, día 3 y el sábado día 4.

El lunes, 30 de marzo, solamente se podrán sacar a la calle los contenedores amarillos, de envases ligeros. El martes, día 31, se destinará a la recogida de residuos orgánicos y resto, (contenedores marrón y gris). El miércoles, 1 de abril, deberán sacarse los contenedores marrón y amarillo, (orgánico y envases ligeros) y el domingo, día 5, de abril, está destinado a la recogida de restos orgánicos y papel-cartón, (contenedores marrón y azul).

Nieves Gómez, responsable del servicio, explica que, estos cambios están motivados por “diferentes factores”. Para ello, se tienen muy en cuenta “las opiniones de los ayuntamientos y los operarios”, además de los datos referentes al año anterior. La intención es, “ofrecer un servicio de calidad, que no interfiera en el desarrollo de los desfiles procesionales” que durante la Semana Santa transitarán por las calles de los municipios de la comarca.

Únicamente se suspende la recogida del Jueves Santo. Pese a ello, “no se suspende ninguna fracción”. Para compensar esta jornada, la mancomunidad ha establecido un calendario que mantiene la recogida de la fracción orgánica, tres días a la semana, (martes, miércoles y domingo). La recogida del contendor amarillo, para envases ligeros, se mantiene durante dos días, (lunes y miércoles) y, la fracción resto y el papel-cartón se recogerán martes y domingo, respectivamente.

Para llegar a todos los hogares, el servicio Puerta a Puerta está desarrollando una campaña informativa que, además de utilizar redes sociales y medios de comunicación, está llegando a todos los domicilios de los pueblos de Tentudía adscritos a este servicio. Para ello, se cuenta con la colaboración del alumnado del programa Escala.

Refuerzos en hostelería y comercio

Además, teniendo en cuenta el mayor número de habitantes y visitantes, que regresan coincidiendo con estas fiestas, la mancomunidad, “robustece” la recogida en hostelería y comercio, y “refuerza” los puntos limpios y las áreas de emergencia de los municipios.

En este sentido, Nieves Gómez, manifiesta que, teniendo en cuenta que la “generación de residuos” de comercios y establecimientos hosteleros es “distinta”, se ha previsto una recogida especial de papel y cartón durante la noche del martes, día 31; así como la ampliación “a tres fracciones”, durante la madrugada del Viernes Santo o la posibilidad de utilizar los “puntos limpios” durante la mañana del sábado.

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Finalmente, desde el servicio Puerta a Puerta, se recuerda a la ciudadanía que, durante estos días, continuarán en servicio las denominadas áreas de emergencia que, “se someterán a un plan especial de refuerzo”, para que, independientemente del día de la semana, los usuarios puedan depositar cualquier tipo de residuos, a cualquier hora del día.