Un derrumbamiento en el cementerio de Feria afecta a varios nichos y deja restos al descubierto

Un derrumbamiento registrado en el cementerio municipal de Feria ha provocado daños en varios nichos, dejando al descubierto ataúdes y restos humanos, según han denunciado vecinos a través de redes sociales.

El incidente, cuyas causas aún no han sido detalladas oficialmente, ha generado preocupación entre los ciudadanos, especialmente por la exposición de restos a la intemperie y a la vista del público. En las imágenes difundidas puede observarse el colapso parcial de la estructura, con nichos abiertos y materiales desprendidos.

A través de un mensaje publicado en redes, se ha solicitado una actuación urgente por parte de las autoridades municipales.

Imagen del derrumbamiento en el cementerio / RRSS

"Lamentablemente ha ocurrido este infortunio en el cementerio y se precisa de tiempo para solventarlo pero, por favor, el ataúd y los restos que están en bolsas no pueden quedarse ahí, a la vista de todo el mundo, a la intemperie".

En este sentido, los vecinos reclaman medidas inmediatas para garantizar el respeto a los difuntos y el cumplimiento de las normas sanitarias. Entre las propuestas planteadas se encuentra el traslado provisional de los restos al osario o, al menos, su adecuada protección y cobertura mientras se llevan a cabo las labores de reparación.

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"No solo por respeto a las personas que están allí, sino también por higiene, que es lo que marca la ley y el sentido común", añaden.