Comienza este fin de semana
Puebla de la Calzada celebra la primera edición de la Feria del Libro por la Inclusión
La Asociación Diversity pretende dar visibilidad y apoyo a las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), Trastorno de Déficit de Atención por Hiperactividad (TDAH) y Trastorno Específico del Lenguaje (TEL)
Bajo el lema 'Tod@s somos parte de la historia', Puebla de la Calzada celebrará este fin de semana su I Feria el Libro por la Inclusión. Un proyecto creado por la Asociación Diversity y apoyado por la Diputación de Badajoz, el ayuntamiento poblanchino, además de personas y empresas de la localidad. Se trata de iniciativa con una programación creada y dedicada a la integración de personas con TEA, TDAH y TEL. Tendrá lugar en el Parque Municipal de Puebla de la Calzada durante los días viernes 27 y sábado 28 de marzo
Programación de la feria
La primera edición de esta celebración comenzará el viernes con una lectura por parte de la Asosiación Diversity de un manifiesto, tras ello, empezará el desarrollo de actividades como presentaciones de libros en el teatro María Teresa León, firmas de autores en las casetas de las librerías, un cuentacuentos y un taller en la carpa infantil. Todo este amplio plan de actividades se sucerán de manera simultánea y son gratuitas.
En cuanto a la programación del sábado habrán más presentaciones y firmas de libros durante toda la jornada. Con la particularidad de la muestra teatral a cargo de cinco compañías de la comarca que comenzará a las 19.00 horas en la Casa de la Cultura y su entrada tendrá un precio de 4 euros. Todo lo recaudado en esta obra se destinará a la asociación creadora del evento de manera íntegra.
A estas actividades hay que sumar una exposición de bolillos de la Asociación de mujeres poblanchinas y encajeras de bolillos y otra de pintura e ilustración durante toda la feria a cargo de Mónica Ortiz, Mayte García y la Asociación de mujeres Elvira Quintana.
Numerosas participaciones
Para este estreno la Feria del Libro de la Inclusión contará con la presencia de entidades del ámbito de la discapacidad como la Asociación Colombine y la Fundación ONCE, también acudirán autores de literatura como son Óscar de los Reyes, Álex de la Fuente, Mayte García, Cristina Gómez, Cristina Gimeno, Raquel Macías, Luis Rodríguez, Marta Prieto, María Isabel Rodríguez Palop, José Luis Molina Bolaños, Juan Gordillo, Laly Serrano, Miguel Ángel Galván Pilo, Rafael María Cañete o Jorte M. Lucas Alves.
En la presentación, Juan María Delfa, alcalde de Puebla de la Calzada y vicepresidente primero de la Diputación de Badajoz ha querido destacar la fusión de cultura y solidaridad, donde también se ayuda al mundo rural igualando las oportunidades de todos. De la misma manera, el alcalde ha agradecido la implicación a la Diputación de Badajoz y ha destacado la función teatral del sábado entre todas las actividades del programa.
Por su parte, el representante de la Asociación Diversity, José Ramón Samada, ha agradecido el apoyo recibido por parte del ayuntamiento y la Diputación de Badajoz, ya que esta Feria del Libro son "herramientas extraordinarias" para fomentar la inclusión y la empatía.
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