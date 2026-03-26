La Albuera pone en valor su patrimonio natural con la Feria de la Naturaleza

La Albuera se prepara para celebrar la XI edición Festival de la Naturaleza del 2 al 4 de abril. Organizada en colaboración con la Diputación de Badajoz, tiene como objetivo poner en valor el patrimonio natural del municipio.

La diputada del Área de Innovación y Administración Digital, Paqui Silva, el alcalde de La Albuera, Manuel Díaz y la representante de la empresa Begreen Marketing y Servicios Medioambientales, Soledad Reyes, han presentado este jueves el programa de actividades que se van a desarrollar durante estos tres días en espacios como la Laguna Grande, los Llanos de La Albuera, el parque periurbano El Chaparral y el Complejo Lagunar. Además, El Palenque acogerá propuestas dirigidas al público familiar, con actividades recreativas infantiles, talleres de educación ambiental y talleres de cosmética natural y elaboración de ungüentos.

Esta cita permitirá conocer de cerca el entorno natural del municipio y está diseñado con el objetivo de generar una huella positiva en el medio ambiente. El programa incluye rutas ornitológicas y botánicas, visitas guiadas al Centro de Interpretación del Complejo Lagunar y actividades de piragüismo en la zona de las charcas.

De forma paralela, se podrá visitar la exposición FIO 2026.

La diputada ha destacado la importancia de organizar y colaborar en iniciativas de este tipo, que son “una oportunidad para dinamizar la economía local y mostrar la riqueza paisajística, ambiental y gastronómica de nuestra provincia, especialmente en un momento como la Semana Santa, en el que nuestros pueblos reciben un mayor número de visitantes”.

El Festival de la Naturaleza comenzó hace más de una década como parte de un programa de dinamización turística impulsado por la Diputación de Badajoz y ha tenido continuidad año tras año, hasta consolidarse como una propuesta de turismo de naturaleza que contribuye a la reactivación de la economía local.

El alcalde ha recordado que La Albuera goza "de espacios únicos en Extremadura, con lagunas endorreicas y estepas salinas únicas en la región” y ha recalcado que estos enclaves cuentan con “catalogaciones internacionales como zona RAMSAR o ZEPA”. Así, durante las rutas, los asistentes podrán observar especies como avutardas, flamencos, patos colorados y orquídeas, en actividades que buscan mantener el equilibrio entre el ocio y el respeto por el medio natural.

El festival está dirigido a un público familiar, con actividades adaptadas a todas las edades. Algunas de ellas requieren inscripción previa, que podrá realizarse a través de los teléfonos indicados en el código QR del cartel oficial.

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Con esta nueva edición, La Albuera vuelve a consolidarse como un referente del turismo de naturaleza en la provincia, ofreciendo una propuesta que combina conocimiento, sostenibilidad y disfrute del entorno.