Indignación en la directiva de la Hermandad de San Isidro por el robo del cableado eléctrico de la pradera

Parte del sistema eléctrico de la Pradera de Culebrín, recinto en el que se celebra la tradicional romería de San Isidro de Monesterio, ha sido sustraído. La hermandad conoció este suceso el pasado miércoles. Un vecino que transitaba por la zona, vio las cancillas de entrada al recinto abiertas y alertó a los miembros de la directiva quienes, tras desplazarse a la pradera, pudieron comprobar la desaparición de “buena parte” de los cables que surten de energía eléctrica a la pradera.

Ana Reyes, integrante de la directiva, explica que, a primera hora de la mañana de este miércoles, un vecino avisó del suceso. “Tras percatarse de que las cancillas, que siempre permanecen cerradas, estaban abiertas, entró en el recinto y pudo comprobar que el cuadro de luz del transformador principal estaba abierto”.

Tras conocerse el robo, la directiva de la Hermandad de San Isidro “ha puesto en conocimiento de la Guardia Civil” unos hechos, que califican de “indignantes”, ya que, “afecta al normal desarrollo de la fiesta” y supondrá un “gran desembolso económico”.

Sin valorar

Actualmente la hermandad está valorando los daños ocasionados. “Aún desconocemos la cantidad de cable que se han llevado y si afecta a toda la pradera”, explica Ana Reyes. En estos días, se están “revisando” los cuadros pequeños que suministran electricidad a las casetas. “Desgraciadamente, a las puertas de la romería, tenemos que afrontar un nuevo gasto”, se lamenta. “Sin luz no podemos celebrar la romería”, y “si la reposición del cableado supusiera un gran desembolso económico, tendríamos que recortar en otras actividades”.

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Pese a este contratiempo, desde la Hermandad de San Isidro, asegura, que “Monesterio celebrará su romería con total normalidad y todo el mundo tendrá luz en su caseta”. Al autor o autores del robo, les dice que, “no solo se han llevado el cable. Juegan con el trabajo, la ilusión y el dinero de mucha gente”, afirma.