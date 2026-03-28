Música de palio y baile flamenco en el pórtico a la Semana Santa de Monesterio con el pregón de Rafael Salcedo

El escritor, poeta y compositor sevillano, Rafael Salcedo Ramírez, que posee estrechos lazos familiares con la localidad de Monesterio, fue el encargado de pregonar la Semana Santa 2026. El acto se celebró en la parroquia San Pedro Apóstol. Tras el último culto del septenario a la Virgen de los Dolores, el templo acogió este acto público y solemne con el que se abre oficialmente la Semana Santa monesteriense.

Mariví Martínez, Hermana Mayor de la Archicofradía Sacramental y Virgen de los Dolores, fue la encargada de presentar al pregonero. De común acuerdo, la Junta de Cofradías, decidió dar la palabra a este sevillano de nacimiento que, en su faceta literaria “ha publicado obras relacionadas con el Evangelio y la Pasión de Cristo”. Además, el año pasado, expresó Martínez, “estrenó una pieza musical para quinteto de metales que supuso su incorporación a la nómina de compositores de la Semana Santa de Sevilla”.

Durante 30 minutos, Salcedo compartió su fe y sus vivencias personales. Emoción y exaltación a la Semana Santa monesteriense que, conectó con la comunidad local en su descripción de las procesiones, las imágenes, los sentimientos, las emociones y las costumbres de la Semana Santa de Monesterio. Oratoria cuidada y poética con citas directas a los Cristos y Vírgenes que desfilan por las calles de este pueblo durante la Semana de Pasión.

Mariví Martínez impone la medalla de la Archicofradía a Rafael Salcedo / cedida

El pregón estuvo acompañado por la música de palio de la Unión Musical MOCA (Monesterio-Cabeza la Vaca), que, como cada año, incluyó algún estreno de las melodías solemnes incluidas en un repertorio que, sonará y acompañará algunas de las procesiones más destacadas de la Semana Santa de Extremadura y Andalucía, sin olvidar, las citas musicales comprometidas con la Archicofradía Sacramental, el Domingo de Ramos y el Miércoles Santo.

Desfile de la Unión Musical MOCA, previo al pregón / Cedida

Flamenco a las puertas del templo

Este año, el pórtico a la Semana Santa lució de manera especial, con la colaboración de la Academia de Baile de Salva Calderón. La profesora, acompañada de más de 40 alumnas, preparó una renovada coreografía de la popular Saeta, de Joan Manuel Serrat, interpretada por banda de música. Cuando la marcha cofrade se convierte en danza, los aires flamencos hacen vibrar de manera diferente. Una innovadora idea que la bailaora presentó a las puertas del templo, (en la Plaza del Pueblo), minutos antes del inicio de la Eucaristía del Viernes de Dolores que, después repitió en la Rambla del Paseo de Extremadura.

Escena de la coreografía de La Saeta, a cargo de la academia de Salva Calderón / cedida

Domingo de Ramos

La actividad de la Archicofradía Sacramental y Virgen de los Dolores tendrá continuidad este Domingo de Ramos. Tras la misa del mediodía, las calles de Monesterio acogerán, por primera vez, la procesión del Cristo de la Salud entrando en Jerusalén. Imagen donada por un vecino de la localidad que irá acompañada por decenas de niños y niñas ataviados de hebreos, que contará con el acompañamiento musical de la Unión Musical MOCA.

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La procesión saldrá a la calle a las 12:30 y recorrerá, Barrio de la Cruz, Santa Ana, Doctor Alarcón, Paseo de Extremadura, Gallego Paz, Colón y Virgen de Gracia, de regreso a la parroquia.