Con el apoyo de la Diputación de Badajoz
Calamonte celebra la II Feria del Libro con una amplia programación cultural
Los jóvenes de siete institutos de la provincia participan en un conjunto de actividades
Redacción
Calamonte acogerá el sábado 11 de abril la II Feria del Libro, una cita cultural que, tras el éxito de su primera edición, regresa con una programación variada y pensada para todos los públicos.
Organizada por el Ayuntamiento de Calamonte, a través de su Biblioteca Municipal y la Universidad Popular Pelayo Moreno, la feria tiene como objetivo fomentar la lectura, apoyar al sector del libro y consolidarse como un espacio de encuentro entre lectores, autores, editoriales, librerías. y artistas.
La jornada arrancará a las 11:30 horas con el acto inaugural y el pregón a cargo de la escritora Inma Chacón, dando paso a un intenso programa de actividades que se desarrollarán a lo largo de todo el día. Entre ellas, destacan presentaciones de libros, encuentros con autores, actividades infantiles, teatro, talleres, magia, música y animación cultural.
El público podrá disfrutar de encuentros literarios con autoras como Inma Chacón, que presentará su novela Los ojos de Bruna, y Ada Salas, que compartirá su obra Arqueologías, así como de numerosas presentaciones de libros y actividades pensadas para acercar la literatura a todas las edades.
Además, la feria contará con la participación de diversas editoriales y librerías extremeñas, así como con espacios de exposición y venta de libros, convirtiendo Calamonte en un auténtico punto de encuentro con la literatura.
La programación se completará con una amplia oferta infantil que incluye cuentacuentos, talleres, magia y actividades intergeneracionales, así como con propuestas culturales paralelas como teatro, música y exposiciones.
El Ayuntamiento de Calamonte invita a todos los medios de comunicación a asistir al evento, así como a concertar entrevistas con la organización o responsables institucionales. n
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