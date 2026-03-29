La peña ‘Somos los que estamos’ gana el X Concurso de Paellas de la Fiesta de la Primavera de Monesterio

Monesterio recibió la primavera y el inicio de las vacaciones de la Semana Santa con una multitudinaria fiesta que, en sus diez años de vida, se convierte en uno de los acontecimientos más participativo de cuantos se desarrollan en la localidad a lo largo del año.

La X Fiesta de la Primavera volvió a congregar a centenares de vecinos, vecinas y visitantes, atraídos por la celebración gastronómica que supone su popular concurso de paellas y, entrada la noche, por uno de los eventos musicales más esperado del año, con la presencia de algunos de los Dj más de moda del momento.

Ambiente magnífico en la carpa instalada en la Ronda General de Circunvalación. Desde las 11:00 de la mañana el recinto se convirtió en una gigantesca cocina donde, 40 peñas se disputaron los premios a la mejor paella. De verduras, de mariscos, de carnes ibéricas… cada cocinero o cocinera eligió los ingredientes propios para participar en un certamen gastronómico único, en el que se compitió por cocinar la mejor receta de este plato icónico. Para animar el trabajo y crear el ambiente festivo que perduró durante toda la jornada, hubo acompañamiento musical con la charanga ‘Tropican’.

Los premiados

Tras dos horas de elaboración, el jurado tuvo la responsabilidad de probar cada plato y deliberar sobre la calidad de las propuestas. Pasadas las 16:30 horas, subieron al escenario los miembros del jurado, acompañados por la concejala de Juventud, María del Mar Mejías y la alcaldesa, Loli Vargas, para hacer público un reñidísimo veredicto, basado en tres aspectos fundamentales: sabor, presentación y originalidad.

El primer premio, dotado con trofeo y Jamón de Monesterio, fue para la peña ‘Somos los que estamos’. Recogieron el premio los integrantes de este grupo, liderados por su cocinera, Rosario Domínguez. El segundo premio, (trofeo y paletilla ibérica), fue para la peña ‘Paella en el cazo y cubata en el vaso’, cuyo arroz fue elaborado por Andrea Mora. El tercer premio, (trofeo y lote ibérico), fue para la peña, ‘Tita and company’ y su cocinera, Andrea. La organización otorgó el premio a la peña más animada, (trofeo y lote ibérico) al grupo ‘¿Dónde está la otra?’.

Festival de música

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Una vez finalizada la fase de concurso y tras la entrega de premios, la carpa se quedó pequeña para acoger a quienes se sumaron a un festival musical que se prolongó hasta las 5 de la madrugada. Jóvenes de Monesterio y de diferentes localidades de la comarca, la mayoría de ellos desplazados en autobuses fletados para evitar peligros al volante, disfrutaron de un espectáculo en el que participaron algunos de los Djs más de moda: Alfred Molina, Álvaro Guerra, Marko Sánchez, Cristian White y el grupo de animación ‘Esto es los que hay’.