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Narrativa y poesía

XXVI edición del Certamen Literario ‘Manuel Pacheco’

El certamen ‘Manuel Pacheco’, impulsado por el IES Puente Ajuda, premiará con 300 euros a los ganadores de narrativa y poesía, fomentando la creatividad literaria entre los jóvenes

Ilustración: Valentina Rodríguez.

Ilustración: Valentina Rodríguez. / EL PERIÓDICO

Redacción

Olivenza

El IES Puente Ajuda ha hecho pública la convocatoria de la XXVI edición del Certamen Literario ‘Manuel Pacheco’, una iniciativa cultural que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Olivenza . El certamen está dirigido a alumnado de centros educativos de toda la región, quienes podrán participar en las modalidades de narrativa y poesía, fomentando así la creatividad literaria y el gusto por la escritura entre los más jóvenes. Cada una de las modalidades contará con un premio de 300 euros, reconociendo el talento y el esfuerzo de los participantes. Desde la organización se anima al alumnado a consultar las bases del concurso y a presentar sus obras, contribuyendo a engrandecer este certamen que ya suma más de dos décadas de trayectoria. n

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