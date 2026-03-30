Suceso
En estado crítico un hombre de 41 años tras sufrir un accidente en la Ex-300 en Solana de los Barros (Badajoz)
Según informa la Guardia Civil, el conductor tuvo que ser trasladado al Hospital Universitario de Badajoz
Un hombre de 41 años se encuentra en estado crítico tras sufrir un accidente de tráfico en la carretera Ex‑300, a la altura de Solana de los Barros (Badajoz), según ha informado el 112 Extremadura.
Por su parte, la Guardia Civil ha detallado que el siniestro tuvo lugar en torno a las 23.45 horas de este domingo, en el punto kilométrico 50 de la EX-300, a consecuencia de una salida de vía con despeñamiento y vuelco.
Hasta el lugar del siniestro se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Badajoz, bomberos del CEPEI de Badajoz, personal del Punto de Atención Continuada de Aceuchal y una unidad medicalizada UME 2‑1.
Como consecuencia del accidente, el ocupante del vehículo tuvo que ser evacuado al Hospital Universitario de Badajoz, según los primeros datos de la Guardia Civil.
La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer las causas del siniestro.
- Un edificio histórico de Badajoz, cerrado durante más de quince años, volverá a tener vida comercial
- Unos 6.000 jóvenes se dan cita en el recinto ferial para celebrar la fiesta de la primavera en Badajoz
- Domingo de Ramos en Badajoz: recorrido, horario y mejores lugares para ver la procesión
- Un pacense diagnosticado con una enfermedad degenerativa descubre 21 años después que está sano
- Sábado de Pasión en Badajoz: recorrido, horario y mejores lugares para ver la procesión del Cerro de Reyes
- Rescatan a un hombre de 64 años tras precipitarse al Guadiana en Badajoz
- Una UTE mantendrá las calles y aceras de Badajoz por 9,4 millones durante los próximos 4 años
- El violador en busca y captura también ha sido detenido por los últimos tiroteos en Badajoz