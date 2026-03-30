Herido grave tras caer desde un andamio en Alburquerque (Badajoz)

Un varón de 84 años ha resultado herido grave tras caerse desde un andamio en la localidad pacense de Alburquerque.

Según los datos aportados por el 112 Extremadura, el accidente, de carácter personal, se ha producido en torno a las 13.00 horas, cuando ha recibido una alerta de que un varón se ha caído de altura.

Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado una Unidad Medicalizada de Emergencias (UME) así como recursos del Centro de Salud de Alburquerque pertenecientes al Servicio Extremeño de Salud (SES), quienes han atendido in situ a la víctima del siniestro.

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Politraumatismos

Como consecuencia del accidente, el afectado, un varón de 84 años, ha sufrido politraumatismos y, posteriormente, ha sido trasladado al Hospital Universitario de Badajoz en estado grave.