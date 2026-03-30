Manuel Calderón llega a Tentudía

Inició su recorrido el pasado día 1 de marzo, en Mérida y pretende regresar a la capital extremeña el próximo 11 de junio. Manuel Calderón Hidalgo, protagonista de la ‘Vuelta a Extremadura Caminando’, llegaba este 27 de marzo a tierras de Tentudía. En su 26ª etapa, (Puebla del Maestre – Monesterio), se adentró en este territorio, en el que permanecerá durante 3 dias, tras su paso por Calera de León, Cabeza la Vaca, Segura de León y Bodonal de la Sierra.

Este ambicioso reto, de 2.300 kilómetros, en 100 etapas, con las que crear el primer gran sendero circular de Extremadura, pretende conectar 170 pueblos y ciudades, con el objetivo de validar un trazado único, que aspira a convertirse en el primer Sendero de Gran Recorrido (GR) circular de una comunidad autónoma de España. Del mismo modo, ayudado económicamente por diferentes firmas comerciales y las diputaciones provinciales de Badajoz y Cáceres, Calderón, pretende colaborar en el impulso del turismo sostenible y de proximidad, reforzando la identidad extremeña y el sentimiento de pertenencia, a través del senderismo y la cultura del territorio.

«Presumía de que conocía Extremadura», manifiesta Manuel Calderón que, con esta proeza está descubriendo «rincones increíbles». Después de 27 días de caminata, «he encontrado pueblos, gentes, hablas… Estoy descubriendo que, en cada sitio, las personas ven y sienten las cosas de una manera diferente. Nada tiene que ver la llanura con la montaña. Mi camino se va enriqueciendo día tras día», expresa.

En su búsqueda de conectar historia, cultura y paisajes, Manuel se siente sorprendido por la acogida que está recibiendo en cada uno de los pueblos por los que pasa, o para para descansar. «En muchos sitios se me espera. La gente me identifica, me para, me transmiten ánimo. No me siento extraño en ningún pueblo. Me siento muy bien acogido», exterioriza. «Este apoyo es como mi gasolina para transitar por un camino», con etapas que oscilan entre los 10 kilómetros, hasta más de 30 kilómetros, la más larga.

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Gran recorrido

Manuel Calderón asegura que su único y gran cometido es que, esta vuelta a Extremadura, se convierta en «el primer camino de gran recorrido». Con esta hazaña podrá identificarse un sendero GR, que será validado y homologado por la Federación de Montaña, convirtiéndose así, en el primer camino, «no lineal», que recorre una comunidad autónoma de nuestro país; con lo que, de conseguirse este objetivo, también se habría logrado un «importante hito para nuestra región», asegura.