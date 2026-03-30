Fin de semana contra el racismo en Villafranca de los Barros

La pasada semana se celebraron en Villafranca de los Barros las V Jornadas de Inmigración y Racismo, impulsadas la asociación Teranga Extremadura, con actividades culturales que se desarrollaron los días 19 y 20 de marzo.

La inauguración de las jornadas comenzó con la intervención de María José Caro, presidenta de Teranga, que explicó que “el contenido de estas jornadas resultaba especialmente importante en el contexto actual, ya que vivimos en una época convulsa en la que el racismo está ganando espacio”. Por ese motivo, defendió que cada año resultaba más necesario seguir organizando este tipo de encuentros. Además, explicó que el programa incluía actividades relacionadas con el arte, así como charlas protagonizadas por personas inmigrantes para que fueran ellas mismas quienes contaran su experiencia de primera mano.

Tras su intervención tomó la palabra el actor senegalés Thimbo, que participó como activista en materia de inmigración y como colaborador de la asociación Teranga. El intérprete comenzó su discurso mostrando su satisfacción por la evolución que, según explicó, estaba viviendo España en materia de integración de las personas negras. En este sentido, afirmó que ahora era más habitual ver a personas africanas en los colegios, en la policía, en la política o en las redes sociales, algo que aseguró no ocurría hace años. También destacó que el hecho de que en el futuro su hijo no tuviera que pasar por las dificultades que él vivió le transmitía tranquilidad.

El alcalde de Villafranca de los Barros, Francisco Jiménez Araya, cerró el acto de inauguración. Durante su intervención calificó como intolerable el crecimiento que, según señaló, había experimentado la extrema derecha en España y defendió que el trabajo de las fuerzas progresistas debía centrarse en seguir impulsando jornadas como estas. El regidor también se refirió a la medida del Gobierno de España para regularizar a medio millón de personas inmigrantes, afirmando que se trataba de una iniciativa que venía a poner orden en una situación que consideró desorganizada, ya que, según explicó, había personas trabajando sin contar con los mismos derechos que el resto.

Tras el acto inaugural, las jornadas continuaron con una amplia programación cultural y educativa. El miércoles 18 de marzo se celebró la representación teatral infantil “Doña Bruja quiere amigos”, dirigida a alumnado de primaria, mientras que el jueves 19 tuvo lugar la obra “La distancia”, dirigida a estudiantes de 3º y 4º de ESO y Bachillerato. Ese mismo día también se desarrollaron actividades culturales en la Casa de Cultura, como la intervención del mediador y escritor senegalés Hadji Medoune Diop y la proyección del cortometraje “Kayar”, precandidato a los Premios Goya 2025, seguida de un coloquio con Thimbo Samb.

Pasacalles africano

El viernes 20 de marzo el programa continuó con el pasacalles africano Belefete por la zona comercial, así como el concierto de Esther Weekes con su espectáculo Flamenco Blues. Las jornadas incluyen además actividades previstas para el mes de mayo, como la participación del artista senegalés Ibou Diagne en el Espacio de Creación Joven con el mural “El mundo que pintamos juntos”, y también para el 4 de junio, con el estreno del nuevo monólogo de Thimbo Samb, una propuesta que abordó desde el humor cuestiones relacionadas con la identidad, la integración y las contradicciones culturales.