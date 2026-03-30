TOROS
El toreo se reúne en Villafranca de los Barros con afán solidario
El próximo 1 de mayo se celebrará un festival taurino a beneficio de La Providencia-Hogar de Nazaret
Martín Rodríguez Caro
El primer festejo de la temporada taurina a Villafranca de los Barros ya tiene cartel. En este caso, se trata de un festival taurino sin picadores de carácter benéfico, se destinarán los beneficios recaudados a la organización ribereña La Providencia-Hogar de Nazaret, con motivo del 85 aniversario de su fundación.
En el cartel están anunciados el rejoneador mejicano Alejandro Amaya, los matadores de toros Julio Benitez 'El Cordobés', el extremeño Tomás Ángulo y Javier Moreno 'Lagartijo', antiguo alumno del Colegio San José de Villafranca. Completan el festejo dos novilleros sin caballos extremeños, Pedro Herrera y Hugo Sánchez.
Novillos donados
Todos los novillos han sido donados, destacando a las figuras del toreo extremeñas Miguel Ángel Perera y Alejandro Talavante, que han querido sumarse a la causa aportando un eral cada uno. Así lo anunció Manolo Piñero, presidente de la Peña Taurina 'El Albero', organizadora de esta cita benéfica, en el acto de presentación del festejo. También agradeció a todos los toreros su presencia tanto en el cartel como en el acto, ya que menos Alejandro Amaya y Lagartijo, todos estuvieron presentes.
El siguiente en tomar la palabra fue Baltasar Manzano, presidente de honor de la Peña Taurina 'El Albero' y principal promotor del festejo, quien de nuevo recalcó el agradecimiento tanto a los profesionales anunciados como a los socios de la peña, ya que poder llevar a cabo un proyecto así requiere mucho trabajo por parte de todos.
Paqui Carmona, directora de La Providencia de Ribera del Fresno, también se sumó a los agradecimientos, en este caso a la peña taurina por elegir a su organización como beneficiaria de los beneficios recaudados. Además realizó un repaso de las nobles actividades que realizan en su organización, que se dedica al cuidado de mujeres con distintos tipos de problemas.
El acto fue cerrado por Javier Pardo, concejal de Festejos, quien felicitó a la peña por la labor que realizan en favor del mundo del toro en la localidad, y subrayando el apoyo que tendrá el festejo por parte del Ayuntamiento de Villafranca.
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