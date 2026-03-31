Celebración
Cabeza del Buey estrena 'La Merinada' para reivindicar su tradición pastoril
La cita, impulsada por la Asociación Cultural Manzarabía, contará con talleres, concursos de queso y un rebaño recorriendo el casco urbano
El municipio pacense de Cabeza del Buey celebrará el próximo 4 de abril la primera edición de ‘La Merinada’. Se trata de una nueva jornada festiva y gastronómica, impulsada por la Asociación Cultural Manzarabía y patrocinada por la Diputación de Badajoz, que nace con el objetivo de ensalzar la tradición pastoril y la cultura ligada a la oveja merina en la comarca de La Serena.
Las actividades principales se desarrollarán en la Pista Central del Parque Municipal. El programa arrancará a las once de la mañana con una ruta de trashumancia tradicional, en la que un rebaño recorrerá el casco urbano hasta llegar al parque, un antiguo descansadero de la Mesta.
A lo largo de la jornada, los asistentes podrán participar en talleres infantiles de elaboración de queso, el curioso certamen ‘Adivina la edad de las ovejas’ y un concurso popular para elegir el mejor producto entre las queserías de la zona.
La vertiente gastronómica se completará con degustaciones de nazurón y una gran caldereta pastoril de cordero.
Folclore y música en directo
Además, el evento ofrecerá actuaciones de Folclore, música en directo y una singular exhibición de esquila tradicional conocida como ‘pintar un manso’.
Durante la representación de la cita este martes en la diputación provincial , la presidenta de la asociación organizadora, Ana Pérez, ha recordado que la ganadería ovina sigue siendo un pilar económico en la zona.
Como ejemplo de su magnitud, ha señalado que solo la principal cooperativa de Cabeza del Buey agrupa más de 180.000 cabezas de ganado.
Por su parte, el vicepresidente primero de la institución provincial, Juan María Delfa, ha alertado sobre el riesgo de desaparición que sufre la trashumancia y ha defendido el importante valor medioambiental de la ganadería extensiva para proteger el ecosistema y a especies emblemáticas como la avutarda o el sisón.
Más allá de la conservación del patrimonio ganadero, los organizadores confían en el potente reclamo turístico de esta nueva iniciativa. ‘La Merinada’ ayudan a dinamizar el municipio y posicionan a Cabeza del Buey como un destino de referencia para el turismo rural, gastronómico y experiencial. La cita servirá de gran escaparate para los productos estrella de la comarca.
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