Incidencia en la carretera
El incendio de un camión en la A-66 obliga a cortar la circulación en la autovía a la altura de Monesterio
El tráfico se desvió por la N-630 y actualmente solo se circula por el carril izquierdo, mientras se espera la retirada del vehículo afectado
El incendio de un camión registrado este lunes a la 20.30 horas obligó a la interrupción de la circulación de la A-66, en el kilómetro 732, sentido Gijón, a la altura de la localidad pacense de Monesterio. El vehículo siniestrado transportaba material plástico, lo que generó una gran cantidad de humo y complicó la intervención de los servicios de emergencia.
Como consecuencia del fuego, el tráfico fue desviado por la N-630 durante varias horas. Sin embargo, a primera hora de este martes, la circulación se ha restablecido parcialmente, permitiéndose el paso de vehículos únicamente por el carril izquierdo de la A-66, mientras los operativos continúan trabajando en la retirada del camión afectado.
Los equipos de bomberos y Guardia Civil se encargaron de sofocar el fuego y regular el tráfico en la zona afectada, que provocó algunas complicaciones para los conductores que circulaban por la autovía en dirección a Badajoz.
La situación sigue siendo monitorizada, a la espera de que el vehículo sea retirado por completo y se restablezca la normalidad en ambos carriles de la A-66. Se recomienda a los conductores estar atentos a las indicaciones y a los posibles desvíos en las próximas horas.
- Un edificio histórico de Badajoz, cerrado durante más de quince años, volverá a tener vida comercial
- Al menos un detenido en una operación policial de drogas y armas en Badajoz
- Lunes Santo en Badajoz: este es el horario, el recorrido y los mejores lugares para verlo
- Domingo de Ramos en Badajoz: recorrido, horario y mejores lugares para ver la procesión
- Sábado de Pasión en Badajoz: recorrido, horario y mejores lugares para ver la procesión del Cerro de Reyes
- La Virgen de los Dolores de Badajoz también tendrá una petalada este Lunes Santo
- Rescatan a un hombre de 64 años tras precipitarse al Guadiana en Badajoz
- Una UTE mantendrá las calles y aceras de Badajoz por 9,4 millones durante los próximos 4 años