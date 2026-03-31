Villar del Rey convoca a los vecinos a reforestar la dehesa este jueves con encinas y alcornoques

Villar del Rey convoca al vecindario este jueves para reforestar la dehesa boyal Villar del Rey (Badajoz), 30 mar (EFE).- El Ayuntamiento de Villar del Rey (Badajoz) continúa con su compromiso por la conservación del entorno natural mediante la convocatoria de la cuarta edición de la actividad 'Apadrina un árbol', una jornada que se desarrollará este jueves en el área del Punto Limpio.

El objetivo principal de esta iniciativa es involucrar a vecinos y familias en la regeneración de la dehesa boyal. Durante la sesión, los participantes podrán sembrar ejemplares de encina y alcornoque, especies autóctonas fundamentales para el ecosistema local. La organización ha hecho un llamamiento a los asistentes para que, en la medida de lo posible, aporten sus propios zachos para facilitar las tareas de plantación.

Para participar en esta jornada de convivencia y cuidado medioambiental, es estrictamente necesario formalizar una inscripción previa. El plazo para apuntarse finaliza este miércoles a las 14:00 horas, un trámite que puede realizarse de forma presencial en las oficinas del Ayuntamiento o mediante el envío de un correo electrónico a la dirección ventanillaayuntamiento@villardelrey.es.

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Tras las labores de reforestación, el consistorio ofrecerá un aperitivo para todos los asistentes como cierre de la actividad. Esta iniciativa busca no solo mejorar la biodiversidad del municipio, sino también fomentar la conciencia ecológica entre las distintas generaciones de villariegos a través de una acción directa en su patrimonio natural.