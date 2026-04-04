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Herido grave un hombre de 45 años en una colisión entre un coche y una moto en Villarta de los Montes (Badajoz)

Los hechos han ocurrido en torno a las 13.30 horas de este sábado en el punto kilométrico 14,5 de la BA-158

El hospital de Don Benito-Villanueva de la Serena.

El hospital de Don Benito-Villanueva de la Serena. / La Crónica

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Badajoz

Un varón de 45 años ha resultado herido de carácter grave en una colisión entre un coche y una moto en la carretera BA-158 cerca de Villarta de los Montes (Badajoz).

Los hechos han ocurrido en torno a las 13.30 horas de este sábado en el punto kilométrico 14,5 de la BA-158. El accidente no ha dejado a ningún atrapado, según informa el Centro 112 Extremadura.

El herido ha sido trasladado al Hospital Don Benito-Villanueva con politraumatismo.

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Por parte del Servicio Extremeño de Salud (SAS) se han movilizado medios del punto de atención continuada (PAC) de Villarta de los Montes, una unidad medicalizada de emergencias, un helicóptero hospitalizado y una ambulancia convencional. Además, ha acudido una patrulla de la Guardia Civil.

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