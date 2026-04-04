Pasión Viviente de Oliva de la Frontera (Badajoz): "Se vuelca todo el pueblo, es algo digno de ver"

Desde Olivenza, Jerez de los Caballeros, Salvaleón, Barcarrota, Badajoz, desde Granada y Córdoba, desde Tarragona y hasta de Suiza. Oliva de la Frontera (Badajoz) celebra la 51 edición de su Pasión Viviente, que cada año atrae a cientos de visitantes, a los que todo lo que les han contado y que los ha animado a acercarse a esta localidad situada al suroeste de la provincia, se les queda corto cuando son testigos directos de los decorados, los escenarios, las interpretaciones, los vestuarios y la implicación de los vecinos en una representación a la altura del título de Fiesta de Interés Turístico Nacional. El Viernes Santo fue especialmente multitudinario.

Mari Fe y Laura con su familia suiza. / A. M. R.

«Le spectacle est très jolie», resumió Gile, que acudió desde Lausana (Suiza) con sus padres y su pareja, Laura, invitados por su suegra, Mari Fe, que vive en Alconchel. «Han venido cuatro días, llegaron ayer y lo primero que les dije es que hoy veníamos a ver la Pasión Viviente». Mari Fe estuvo hace varios años y quería volver. «A mí me encanta, me gusta todo, la decoración, las escenas, cómo van vestidos, es una pena no poder acercarnos más para hacer fotos. Hay mucha gente».

María y Marisa con su familia y amigos. / A. M. R.

María Barbaño Grajera y Marisa Méndez acudieron con un grupo numeroso de amigos y familiares. Procedían de Salvatierra de los Barros, Jerez de los Caballeros y Montijo. No conocían la Pasión Viviente. «Solo de oídas, pero no personalmente». Mientras bajaban la barrera de la Virgen, todos coincidían en su valoración: «Me ha encantado. Es emocionante. El final es impresionante». «A mí la última caída y la Crucifixión, sobre todo las palabras de la madre, es lo que más me ha emocionado».

José Silva no paró de hacer fotos. Vive entre Tarragona y Olivenza y por primera vez se acercó a ver la Pasión Viviente de Oliva. «Mi prima y los vecinos nos animaron». Mereció la pena ir el Viernes Santo. «Me ha gustado todo en general». Hasta el vino (dulce, que se sirve a los visitantes a cambio de la voluntad). «No soy creyente y si está bien hecho, está bien hecho». Solo se quejaba de que haya escenas difíciles de contemplar «porque hay tanta gente».

José Luis y Paco. / A. M. R.

Desde Barcarrota llegaron Paco y José Luis. Para Paco era la primera vez: «Fabuloso, me ha encantado, tenía una idea, sabía que tiene Interés Turístico y me ha asombrado para bien: la temática, el entorno, el paseo, cuando van desde la iglesia, la subida tremenda, Cristo crucificado». Posiblemente repetirá. Para José Luis, lo que más define esta Pasión Viviente es «que está volcado todo el pueblo y es algo digno de ver».

José Joaquín y Ana. / A. M. R.

Es la idea más repetida entre los visitantes: cómo se implica el pueblo. José Joaquín y Ana llegaron desde Fuente del Maestre. Era su primera vez. «Lo sabíamos por amigos nuestros, de siempre, la Pasión de Oliva. Pero es un día importante en nuestro pueblo y no podíamos venir». Ambos destacaron la participación de los vecinos. «Es impresionante, está medio pueblo». «Y el recorrido que tenéis, es muy amplio, me ha parecido muy real».

Paco Abel Vellarino, Maite Vallecillo, Modesto Romasanta, Antonio Nogales y Memé Tabares. / A. M. R.

La actriz Maite Vallecillo y la directora Memé Tabares estuvieron el Jueves y el Viernes Santo en Oliva. Un amigo olivero actor las animó a conocer esta representación. «Ha sido maravilloso», coincidían. «Por encima de las expectativas, nuestro amigo lo vende bien, con razón». A Memé lo que más le impacta es la «incorporación del pueblo y la implicación tan grande, es muy bonito, yo he estado en otras pasiones y no se vive como aquí». No solo lo dice por la cantidad de gente que se caracteriza, «sino por los detalles, la que hace un carrito para un bebé, detalles que salen de cada uno. Eso enriquece muchísimo y el número impresiona, conmueve. Anoche las antorchas... y el trabajo interpretativo. Felicidades, de corazón».

Cristina y Susana. / A. M. R.

La representación terminó. Cristina y Susana comían bocadillos sentadas en un bordillo enfrente del escenario de Pilatos. LLegaron desde San Jorge de Alor, una pedanía de Olivenza. «Nos gusta mucho la Semana Santa y la Pasión de Oliva es famosa, teníamos mucha curiosidad, me ha parecido espectacular, preciosa, hemos llorado, hemos conectado con la historia de Jesús y la recomendamos muchísimo, que venga toda la gente de todas partes».

Noticias relacionadas

La Pasión Viviente de Oliva de la Frontera continúa mañana Domingo de Resurrección a las 12.00 horas en el santuario de la Virgen de Gracia.