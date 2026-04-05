La procesión del Resucitado cierra una Semana Santa espectacular para las cofradías de Monesterio

El Resucitado y su encuentro con la Virgen de los Milagros cerró una espléndida Semana Santa. Monesterio volvió a salir a la calle para despedir una Semana de Pasión que puede calificarse como histórica, tanto por participación, como por la novedad que supuso la procesión del Cristo de la Salud entrando en Jerusalén, preludio a una intensa programación, con tres cofradías en la calle y la respuesta masiva de una ciudadanía volcada con sus tradiciones.

Centenares de personas acudieron a la plaza para ver el Encuentro / Rafa Molina

La Hermandad de la Virgen de Tentudía fue la encargada de cerrar la programación oficial de actos. La Parroquia adelantó media hora su misa del mediodía. Tras la Eucaristía se inició un colorido desfile procesional que recorrió las calles Virgen de Gracia, Colón, Doctor Alarcón, Templarios, Gallego Paz y Colón. A quienes siguieron ambos pasos procesionales, se sumaron centenares de personas que esperaron el cortejo en la Plaza del Pueblo, donde tuvo lugar el emocionante encuentro entre Jesús resucitado y su madre. Al compás del acompañamiento musical de la banda de música de El Real de la Jara, costaleros, costaleras y capataces, hicieron bailar las andas en una explosión de alegría donde la solemnidad de los actos que se han venido desarrollando a lo largo de toda la semana, dejó paso a la alegría pascual.

Junta directiva de la Hermandad de la Virgen de Tentudía / Rafa Molina

Más austera

Pauli Delgado, Hermana Mayor de la Hermandad de la Virgen de Tentudía explica que, este año, “la procesión ha sido bastante más austera que en ediciones anteriores”. El motivo, las obras de pintura y reparación que se vienen realizando en la ermita de la Virgen. “Ahora, todo nuestro interés, se centra en la captación de fondos para pagar los gastos”, señala la responsable de la hermandad.

Afortunadamente, “el pueblo está respondiendo”. Monesterio “se está volcando con sus donativos”, afirma Pauli Delgado. “Empresarios, vecinos y vecinas están colaborando” para hacer frente a unos gastos “muy necesarios”, para el mantenimiento del templo. De forma muy especial, la Hermandad de la Virgen de Tentudía agradece públicamente el trabajo desinteresado de “José Carlos Talamino”, que, de manera “gratuita”, ha arreglado todo el tejado de la ermita.

Imagen del Señor Resuciatado durante la procesión / Rafa Molina

Durante el proceso de restauración se han descubierto daños en las diez ventanas que circundan la cúpula del templo, por las que se filtraba el agua de lluvia, provocando humedades en el interior. Un gasto añadido, cuya financiación, afortunadamente se está consiguiendo a través de diferentes actividades entre las que destacan la rifa de un grabado del pintor Eduardo Naranjo, (ya están todas las papeletas vendidas), o la instalación de una barra solidaria en el pase de moda del pasado mes de marzo.

El pintado de la ermita “podría estar finalizado en unas pocas semanas”, con la intención de que, “a primeros del próximo mes de mayo se puedan presentar todas las obras realizadas” y recobrar la normalidad en los cultos.

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Esta situación provocó que la hermandad redujera al máximo los gastos de la procesión del Resucitado y organizara un besacintas, antes de la entrada al templo de las imágenes. Dada la gran participación, tampoco son necesarios mayores dispendios.