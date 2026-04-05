La romería de Piedraescrita en Campanario contará con cinco carrozas y 300 caballerías

La localidad pacense de Campanario celebra este Lunes de Pascua, 6 de abril, la Romería de Piedraescrita, una festividad declarada de Interés Turístico Regional y que en esta edición reunirá cinco carrozas y unos 300 caballos en el desfile de carrozas, carretas y caballerías engalanadas para la ocasión.

De este modo, vecinos y visitantes disfrutarán este Lunes de Pascua de este desfile y tras su recorrido por el centro de Campanario, los romeros se dirigirán hasta la Ermita de Piedraescrita, declarada Bien de Interés Cultural y situada en la finca Los Barrancos, a unos cinco kilómetros del casco urbano, donde se celebran los actos religiosos.

Posteriormente, la jornada continúa con la tradicional convivencia en el campo, donde se comparten productos típicos, principalmente de la comarca de La Serena.

Para este año se habilitarán seis módulos en la plaza para facilitar el acceso y la participación de personas mayores o con problemas de movilidad.

El alcalde de Campanario, Manuel Calderón, destacó en la presentación de esta romería que se trata de la feria "grande" de esta localidad pacense, una Fiesta de Interés Turístico Regional que reúne "todos los méritos", y en la que todo el pueblo se vuelca tanto ese día como los anteriores, cuando la población llega a triplicarse entre los 4.700 habitantes censados o los emigrantes o sus descendientes que regresan para la ocasión.

Cabe destacar que todas las carrozas participantes en el desfile reciben premio, han explicado, y cuentan con subvenciones destinadas a la elaboración de las flores de papel o a los trabajos de carpintería.

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La imagen de la Virgen de Virgen de Piedraescrita es una talla del siglo XIII y, según la tradición, en el lugar donde fue encontrada se construyó en el siglo XV la ermita que hoy sigue siendo el centro de esta romería, uno de los eventos más representativos y participativos de Campanario.