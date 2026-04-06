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Dos heridos leves en un accidente en la A-5 a la altura de Lobón (Badajoz)

El siniestro se ha producido a las 7.40 horas como consecuencia de una colisión por alcance de un turismo contra una furgoneta

Foto de archivo de la Guardia Civil de Tráfico.

Foto de archivo de la Guardia Civil de Tráfico. / EL PERIÓDICO

Carolina León Carvajal

Badajoz

Dos personas han resultado heridas leves en un accidente de circulación ocurrido este lunes en la autovía A-5, dentro del término municipal de Lobón.

El siniestro se ha producido a las 7.40 horas en la calzada en sentido Lobón, a la altura del kilómetro 369,800.

Colisión por alcalce

Según ha confirmado la Guardia Civil, el accidente ha consistido en una colisión por alcance de un turismo contra una furgoneta.

Como consecuencia del suceso, ambos conductores han resultado heridos leves y han sido trasladados al centro de salud de Lobón.

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El suceso ha provocado retenciones en la vía, aunque no ha sido necesario cortar la circulación, ha indicado Guardia Civil.

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