Actualidad informativa
Suceso
Dos heridos leves en un accidente en la A-5 a la altura de Lobón (Badajoz)
El siniestro se ha producido a las 7.40 horas como consecuencia de una colisión por alcance de un turismo contra una furgoneta
Badajoz
Dos personas han resultado heridas leves en un accidente de circulación ocurrido este lunes en la autovía A-5, dentro del término municipal de Lobón.
El siniestro se ha producido a las 7.40 horas en la calzada en sentido Lobón, a la altura del kilómetro 369,800.
Colisión por alcalce
Según ha confirmado la Guardia Civil, el accidente ha consistido en una colisión por alcance de un turismo contra una furgoneta.
Como consecuencia del suceso, ambos conductores han resultado heridos leves y han sido trasladados al centro de salud de Lobón.
El suceso ha provocado retenciones en la vía, aunque no ha sido necesario cortar la circulación, ha indicado Guardia Civil.
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