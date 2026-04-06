Deporte y solidaridad
Talavera la Real recaudará fondos para Fundación Stop Sanfilippo en una nueva carrera solidaria el 29 de mayo
La prueba deportiva se celebra para apoyar la investigación del síndrome y respaldar a Sandra, una niña del municipio que lo padece
Con un recorrido urbano de 5.000 metros, busca superar los 2.260 euros recaudados en 2025
La localidad pacense de Talavera la Real prepara una nueva edición de su carrera y caminata solidaria nocturna para recaudar fondos a favor de la Fundación Stop Sanfilippo, y que tendrá lugar el próximo 29 de mayo a las 21.00 horas.
Este evento, ya consolidado en el calendario regional, tiene un marcado carácter solidario a beneficio de la Fundación Stop Sanfilippo, una entidad que trabaja intensamente para impulsar la investigación de esta grave enfermedad rara.
En Talavera la Real, esta causa tiene un rostro muy especial, el de Sandra, una niña del municipio que se ha convertido en símbolo y estandarte de la lucha contra el síndrome de Sanfilippo.
La edición de 2025 marcó un hito histórico, alcanzando una recaudación solidaria de 2.260 euros, una cifra récord en este tipo de pruebas populares, lo que pone de manifiesto el "enorme compromiso" social de los participantes y el "éxito" de la convocatoria, según apunta en nota de prensa la organización.
La prueba contará con un recorrido urbano de 5.000 metros, rápido y accesible, ideal tanto para corredores experimentados como para quienes desean participar caminando.
Más allá del componente deportivo, la carrera destaca por su ambiente, con animación musical, DJs, y una oferta de ocio que continuará tras la prueba en los establecimientos locales, convirtiendo la noche en "una auténtica fiesta del deporte y la solidaridad".
En esta edición, además, se incorporan camisetas conmemorativas gracias al apoyo del Ayuntamiento de Talavera la Real, la Fundación CB y la Diputación de Badajoz, una iniciativa "clave" para aumentar la visibilidad de la enfermedad y reforzar el impacto social del evento.
Los organizadores recuerdan que las inscripciones ya están abiertas a precio reducido y que los 300 primeros inscritos recibirán camiseta conmemorativa.
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