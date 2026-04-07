Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Diagnóstico erróneoFrancisca CadenasFiesta de la primavera
instagram

Burguillos del Cerro celebra la IX edición de su Feria del Espárrago

La cita, organizada por el ayuntamiento, la Asociación de Empresarios local (Asem) y la Diputación de Badajoz, ofrecerá una amplia programación para todos los públicos.

Acto de presentación de la feria

Acto de presentación de la feria / Diputación de Badajoz

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Badajoz

Burguillos del Cerro acogerá este fin de semana, del 10 al 12 de abril, la novena edición de su Feria del Espárrago, un evento diseñado para potenciar el valor gastronómico y turístico de este producto silvestre local.

Programación

Entre las actividades más destacadas se incluyen demostraciones de cocina en vivo (showcookings), un 'Master Chef' infantil, jornadas informativas sobre desarrollo rural, un mercado de coleccionismo y diversas rutas senderistas y moteras. Además, la feria estará amenizada con música y los negocios hosteleros de la localidad ofrecerán tapas especiales con el espárrago como gran protagonista durante todo el fin de semana.

Noticias relacionadas

Durante la presentación del evento, la diputada provincial María López destacó que la localidad cuenta con unas "condiciones ideales" para el crecimiento del espárrago blanco y triguero, convirtiendo esta tradición en un auténtico motor económico y turístico para la zona. En esta misma línea, la alcaldesa del municipio, María José Calderón, subrayó el esfuerzo que supone organizar esta cita anual, la cual "pone a Burguillos en el mapa" y ejerce como un importante reclamo para la atracción de visitantes a la comarca.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents