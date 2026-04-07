Burguillos del Cerro celebra la IX edición de su Feria del Espárrago
La cita, organizada por el ayuntamiento, la Asociación de Empresarios local (Asem) y la Diputación de Badajoz, ofrecerá una amplia programación para todos los públicos.
Burguillos del Cerro acogerá este fin de semana, del 10 al 12 de abril, la novena edición de su Feria del Espárrago, un evento diseñado para potenciar el valor gastronómico y turístico de este producto silvestre local.
Programación
Entre las actividades más destacadas se incluyen demostraciones de cocina en vivo (showcookings), un 'Master Chef' infantil, jornadas informativas sobre desarrollo rural, un mercado de coleccionismo y diversas rutas senderistas y moteras. Además, la feria estará amenizada con música y los negocios hosteleros de la localidad ofrecerán tapas especiales con el espárrago como gran protagonista durante todo el fin de semana.
Durante la presentación del evento, la diputada provincial María López destacó que la localidad cuenta con unas "condiciones ideales" para el crecimiento del espárrago blanco y triguero, convirtiendo esta tradición en un auténtico motor económico y turístico para la zona. En esta misma línea, la alcaldesa del municipio, María José Calderón, subrayó el esfuerzo que supone organizar esta cita anual, la cual "pone a Burguillos en el mapa" y ejerce como un importante reclamo para la atracción de visitantes a la comarca.
- Viernes Santo de Badajoz: horario, recorrido y mejores lugares para ver las procesiones
- ¿Por qué ha bajado tanto el caudal del Guadiana en Badajoz?
- Cambios en el calendario laboral: Extremadura estrenará en 2027 un nuevo puente de cuatro días en octubre
- Todas las deducciones al IRPF que se pueden aplicar en Extremadura: de la vivienda al material escolar
- Vendido en la avenida Carolina Coronado de Badajoz parte del primer premio de la Lotería Nacional de este sábado
- Juzgan en Badajoz a un acusado de no auxiliar a un compañero de trabajo que murió de un infarto
- Nos gusta nuestro barrio y queremos luchar por él', Tamara Noriega asume la presidencia vecinal de Santa Engracia
- Domingo de Resurrección en Badajoz: horarios, recorrido y mejores lugares para ver la procesión