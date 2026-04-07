Bustamante y Rosa actúan en las fiestas de Valverde de Leganés

Valverde de Leganés se prepara para vivir unos próximos meses históricos de la mano de una programación musical de primer nivel. El Ayuntamiento ha anunciado el cartel que protagonizará sus principales citas festivas de este año, reuniendo a grandes y reconocidos nombres del panorama nacional.

Feria del Queso y la Trashumancia

La música arrancará con fuerza esta primavera durante la celebración de 'Vive la Trashumancia y Feria del Queso Artesano', un evento que ostenta la declaración de Fiesta de Interés Turístico Regional. Sobre este escenario brillarán Rosa López, que actuará el 23 de mayo, y David Barrull, que tomará el relevo al día siguiente, el 24 de mayo.

Citas estivales y Fuga de la Diabla

Ya en pleno verano, la programación alcanzará su punto álgido el 11 de julio con la celebración de Fevalpop 2026, el gran festival musical de la localidad. Para esta noche, que promete convertirse en una auténtica fiesta, el municipio contará con la presencia de la cantante Rebeca y el dj Solo Noise.

Semanas después, en uno de los eventos más singulares y representativos del municipio, la 'Fuga de la Diabla' (también declarada de Interés Turístico Regional), se celebrará el gran 'Diabla's Fest'. Esta cita tendrá lugar el 8 de agosto y será la artista María Isabel la encargada de hacer vibrar a todos los asistentes con su carisma sobre el escenario.

Broche final de ferias

Como colofón a esta intensa agenda, las esperadas Ferias de Agosto traerán a la localidad pacense a uno de los artistas más populares del país. David Bustamante será el encargado de protagonizar, el próximo 22 de agosto, una de las citas musicales más esperadas del calendario festivo de la comarca.

Noticias relacionadas

Desde el Consistorio destacan que se trata de una programación muy ambiciosa, basada en grandes voces y una gran diversidad musical, que busca posicionar a Valverde de Leganés en el centro del panorama festivo regional con espectáculos pensados para todos los públicos.