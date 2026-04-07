La Diputación se suma a la XII Marcha solidaria de Adifisa en Alburquerque

Regresa la Marcha solidaria de Adifisa Plena Inclusión Alburquerque en su XII edición. El evento social y deportivo, que servirá para recaudar fondos a favor de las personas con discapacidad intelectual, se llevará a cabo el próximo 12 de abril desde el Paseo de la Alameda de la localidad.

Organización y colaboradores

Todos los detalles de la jornada se han ofrecido este lunes en una rueda de prensa que ha contado con la participación del diputado provincial, Ricardo Cabezas; el alcalde de Alburquerque, Manuel Luis Gutiérrez; el presidente de Adifisa, Francisco José Pámpano, y el organizador del IV Corte de jamón solidario, Moisés Monroy.

La Diputación de Badajoz es, una vez más, el principal apoyo público de una asociación que se beneficia, además, de las ayudas de la institución provincial destinadas a proyectos como el suyo de atención temprana o para la adquisición de vehículos adaptados. Así lo ha recordado Cabezas, quien ha especificado que "la diputación, además de ceder este altavoz para animar a la ciudadanía, ha producido toda la cartelería y los dorsales en la imprenta provincial cuyo fin es ese, facilitar la distribución y el conocimiento de iniciativas abiertas a todo el público y que busquen el beneficio de la sociedad".

Dado que las subvenciones oficiales no abarcan aspectos como la compra de material o el arreglo de las instalaciones, el presidente de Adifisa ha pedido la colaboración de la ciudadanía como en tantos años anteriores. Con unos precios populares de 6 euros tanto para el dorsal como para el plato de jamón, los vecinos y vecinas de la comarca podrán volver a aportar su granito de arena.

Programa y participación

La cita deportiva contará con una marcha de 12 kilómetros a través del patrimonio natural y con otra ruta de 2,5 kilómetros adaptada alrededor del pueblo. "Es el evento principal de una entidad que tiene 30 años de historia y que logra asociar el deporte con este tipo de usuarios", ha añadido. Esta semana será la última para la adquisición de dorsales, que se pueden reservar en el teléfono 604 433 864 con pago mediante Bizum en el código 09129. Existe también la posibilidad de hacer una aportación solidaria sin participar en la ruta.

Para hacer todo esto posible, el evento se acompañará de una convivencia posterior a la caminata gracias a que varias empresas alburquerqueñas y de la zona han donado jamones que cortarán 7 profesionales. En total, la organización prevé repartir en torno a 600 platos entre los casi 250 inscritos y el resto de asistentes interesados en la gastronomía. "El del jamón es un sector solidario, pero en este evento recibimos más de lo que damos", ha afirmado Moisés Monroy tras confirmar la asistencia de un campeón de España en corte de jamón y del creador de la Fundación de cortadores.

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Finalmente, el propio alcalde ha puesto en valor la entrega de decenas de voluntarios que, con su trabajo, ayudan a las 50 familias y a los 20 trabajadores que constituyen Adifisa. Gutiérrez ha aprovechado la ocasión para invitar a todo el público a conocer y disfrutar de la dehesa de su municipio.