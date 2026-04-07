Monesterio recibe 15.754 € para su programación de artes escénicas

A través del programa de colaboración y acción cultural de la Red de Teatros y otros Espacios Escénicos de Extremadura, la consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura, ha hecho pública la resolución por la que se resuelve la concesión de ayudas a la programación de artes escénicas y de música, para el primer procedimiento del ejercicio 2026.

El ayuntamiento de Monesterio, que forma parte de esta red, con la que se pretende programar artes escénicas y musicales, de manera estable y de calidad, fomentando la formación de públicos y potenciando a las compañías profesionales locales, recibe la cantidad de 15.754 €, con los que financiar un total de 5 representaciones durante estos primeros meses del año.

Según desglosa la resolución publicada en el Diario Oficial de Extremadura, la subvención recibida está destinada a las representaciones, ‘Pijama para seis’, de la compañía, Carmen Ávila Núñez, con una ayuda de 5.929 €; ‘Vecinos’, de Samarkanda Teatro S.L., con subvención de 2,795 €; ‘Castúa’, de Sara Jiménez Fernández, 1.524 €; ‘Jack y las habichuelas mágicas. Volver a empezar’, de Laura García Cáceres, con una ayuda de 2.635 € y ‘Este concierto es una ruina’, de GP Extremusic S.L.

Obligaciones

Todas estas funciones deberán representarse entre el 1 de enero y el 31 de agosto de este año. Entre otras obligaciones, el ayuntamiento se compromete a poner a disposición de las compañías la infraestructura necesaria, así como abonar el caché que corresponda en el plazo máximo estipulado por la ley tras la recepción de la factura correspondiente.

Del mismo modo, debe comunicar a la consejería cualquier alteración o modificación de la programación, realizando promoción local y comarcal, haciendo constar en toda la publicidad los anagramas de las instituciones organizadoras.

Desde 2017

Monesterio forma parte de la Red de Teatros de Extremadura desde el año 2017. Desde aquella fecha, el ayuntamiento recibe ayudas de la Junta para su programación anual. La primera representación acogida a este convenio fue ‘Los Pelópidas’, producida por Suripanta en coproducción con el 62º Festival de Teatro Clásico de Mérida. Desde aquella fecha, el público de Monesterio y su comarca, disfruta de un excelente cartel anual, con obras de calidad, a través de compañías profesionales, que, por lo elevado de su caché, serían imposibles de contratar.

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Para acceder a la red, la escena del auditorio municipal de la casa de la cultura, tuvo que ser totalmente renovada para su adaptación a las necesidades de los grupos y compañías teatrales, incluyendo elementos de iluminación y sonido, así como la instalación de una cámara negra para la delimitación de los espacios escénicos.