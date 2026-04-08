Alconchel celebra su XIII feria del Espárrago y la Tagarnina

La localidad de Alconchel celebrará este fin de semana, del 10 al 12 de abril, la XIII edición de su Feria del Espárrago y la Tagarnina. Como gran novedad de este año, la cita se desarrollará bajo el eje temático 'La Raya que nos une', estrechando lazos con la gastronomía portuguesa. Los asistentes que se acerquen a las Naves de la Feria podrán disfrutar de demostraciones de cocina en vivo, concursos, maridajes con vinos extremeños y alentejanos, y una variada oferta de degustaciones. Entre las propuestas culinarias más llamativas de esta edición destaca la presentación de un original bizcocho elaborado con espárragos y tagarninas.

El programa festivo se completará con una 'Ruta de la Tapa' por los restaurantes del municipio, un mercado artesano y diversas salidas didácticas al campo para enseñar a los participantes a identificar, recolectar y pelar estas plantas. Todo ello para homenajear una labor recolectora fundamental en la comarca, que durante esta temporada ha llegado a exportar unos 1.500 kilos de espárragos semanales.