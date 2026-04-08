Gastronomía
Alconchel celebra su XIII feria del Espárrago y la Tagarnina
El evento, apoyado por la Diputación de Badajoz, busca poner en valor estos dos productos silvestres profundizando en su vertiente culinaria y persigue el ambicioso objetivo de ser declarada Fiesta de Interés Turístico Regional
La localidad de Alconchel celebrará este fin de semana, del 10 al 12 de abril, la XIII edición de su Feria del Espárrago y la Tagarnina. Como gran novedad de este año, la cita se desarrollará bajo el eje temático 'La Raya que nos une', estrechando lazos con la gastronomía portuguesa. Los asistentes que se acerquen a las Naves de la Feria podrán disfrutar de demostraciones de cocina en vivo, concursos, maridajes con vinos extremeños y alentejanos, y una variada oferta de degustaciones. Entre las propuestas culinarias más llamativas de esta edición destaca la presentación de un original bizcocho elaborado con espárragos y tagarninas.
El programa festivo se completará con una 'Ruta de la Tapa' por los restaurantes del municipio, un mercado artesano y diversas salidas didácticas al campo para enseñar a los participantes a identificar, recolectar y pelar estas plantas. Todo ello para homenajear una labor recolectora fundamental en la comarca, que durante esta temporada ha llegado a exportar unos 1.500 kilos de espárragos semanales.
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