El ayuntamiento de Monesterio recibe 277.000 € de los PCEM de la Junta

El ayuntamiento de Monesterio dispone de un total de 277.151 €, para el desarrollo de tres proyectos incluidos en los Programas de Colaboración Económica Municipal 2026. El de mayor dotación económica, procedente de la consejería de Economía, empleo y Transformación digital, con una subvención de 237.760 €, está destinado a empleo. Para la continuidad de la ludoteca, a través del Plan Concilia Extremadura, el municipio recibe la cantidad de 34.367 €. La de menor cuantía, por un importe de 4.824 €, está destinada al servicio de respiro familiar para personas cuidadoras habituales, no profesionales.

La cantidad subvencionada a empleo, se abona en dos anualidades, 199.808 €, en el presente ejercicio y 37.952 €, en el año 2027. A través de este programa se financia la contratación de personas desempleadas demandantes de empleo, para la realización de actuaciones que sean de la competencia del ayuntamiento. Deberán estar inscritas en el SEXPE como demandantes, tanto en la fecha de realización del sondeo como en la de contratación, tener finalizado un itinerario personalizado de inserción dentro de los 12 meses anteriores a la fecha de realización del sondeo y no haber sido contratadas por la entidad con cargo al mismo programa de 2025, por un plazo igual o superior a 6 meses.

La ayuda destinada al Plan Concilia financiará proyectos de educación no formal, ocio y tiempo libre, que contengan actividades lúdicas, socioeducativas, culturales e inclusivas, en periodos no lectivos o en horas no lectivas, dirigidas a niñas y niños de 2 a 14 años, permitiendo la contratación de un director o directora y de entre, uno y cinco monitores, en función de la población infantil.

Por lo que respecta al servicio de respiro familiar, los 4.824 € subvencionados por la administración regional estarán destinados a facilitar, a quienes se dedican con carácter habitual al cuidado no profesional de personas dependientes o con discapacidad.

Continuidad

La alcaldesa de Monesterio ha mostrado su “alegría”, ante la “continuidad” de este tipo de programas que son, “fundamentales para nuestros pueblos”. Se ha “demostrado” que, estos programas, que fueron “impulsados por los gobiernos de Guillermo Fernández Vara”, son “necesarios”, con lo que su continuidad, “consolida” esta fórmula de colaboración, asegura Loli Vargas.

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Por lo que respecta al programa de respiro familiar, la alcaldesa pide a la Junta que “se revise” la fórmula para que estas ayudas lleguen realmente a quienes las necesitan. En el año 2024, asegura Loli Vargas, “solamente una familia” accedió a estas ayudas, mientras que, en 2025, la subvención “no llegó a ninguna familia”.