Denuncian daños en el memorial a las víctimas del franquismo en Cabeza la Vaca

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura (Armhex) ha puesto en conocimiento de la Fiscalía un ataque vandálico registrado recientemente en el memorial a las víctimas del franquismo ubicado en el cementerio de Cabeza la Vaca.

La entidad ha denunciado que varias lápidas que contenían los nombres de las personas represaliadas han sido destruidas y arrancadas.

Los hechos ya han sido notificados al Fiscal Delegado de Derechos Humanos y Memoria Democrática de la Fiscalía Provincial de Badajoz. Para la asociación, lo ocurrido vulnera frontalmente la Ley de Memoria Democrática estatal y podría constituir un presunto delito de odio.

Contexto político e institucional

Mediante un comunicado, Armhex ha enmarcado este episodio en un contexto de «paralización» de las políticas públicas de Memoria Democrática por parte de la Junta de Extremadura. Según la asociación, existe una «desprotección institucional» tras la reciente aprobación de la llamada Ley de Concordia, promovida por PP y Vox en la región.

«Resulta profundamente doloroso comprobar cómo, tras haber sido recuperados los restos de las víctimas y restituida su memoria, ni siquiera se les permite descansar en paz», han lamentado desde la agrupación. El recinto fue construido como un acto público de homenaje y reparación, grabando los nombres de las víctimas y convirtiéndose en un lugar de dignificación. Tras el ataque, Armhex ha expresado su confianza en que las autoridades competentes identifiquen y lleven ante la justicia a los responsables de estos «intolerables hechos».

Años de recuperación arqueológica

El daño al patrimonio moral y material es especialmente sensible debido al esfuerzo que supuso levantar este espacio. El memorial vandalizado es el resultado de años de trabajos de investigación y excavaciones arqueológicas en el propio cementerio municipal. Estas labores comenzaron en 2011, año en el que se localizó una primera fosa común con cuatro personas represaliadas, de un total de más de 36 víctimas de las que se había hallado información.

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En años posteriores, se llevaron a cabo nuevas campañas promovidas por el Ayuntamiento local —y ejecutadas en algunos casos por la propia Armhex— con financiación de la Federación Española de Municipios y Provincias y fondos del Estado. Fruto de estas intervenciones se lograron localizar y exhumar al menos a 19 víctimas de la represión franquista. Entre ellas se encontraban varias mujeres asesinadas tras la ocupación del municipio en agosto de 1936, naturales tanto de Cabeza la Vaca como de Calera de León y otras localidades vecinas.