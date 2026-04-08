Dos hermanos de Monesterio en el Campeonato de España de Selecciones Minibasket

Madurez renovada, convivencia, aprendizaje y la sensación de haber vivido una experiencia que perdurará durante todas sus vidas. Manuel y Alberto Cabezudo, hermanos, con 12 años de edad, estudiantes del CEIP El Llano, formados deportivamente en la Asociación de Baloncesto de Monesterio, (ABM), acaban de cumplir un sueño irrepetible. Seleccionados, a través del programa de tecnificación ‘Baloncesto Extremadura’, han formado parte de la selección regional que, entre los días 28 de marzo, al 1 de abril, ha participado en el Campeonato de Selecciones de Minibasket Masculino, popularmente conocido como ‘Planet Mini’, que se ha desarrollado entre las localidades catalanas de Reus y Salou.

“Esta actividad ha supuesto para nuestros hijos una experiencia muy satisfactoria, no solo en aspectos técnicos y tácticos. También en autonomía, autoestima y valores”, resume Manuel Cabezudo, padre de los jóvenes deportistas monesterienses quien, junto a su esposa, Noelia, viajaron hasta Cataluña, para formar parte de la expedición extremeña que, durante estos días ha arropado a una selección que, ha logrado clasificarse en una más que meritoria 15ª posición.

Orgullosos por la experiencia vivida en el campeonato / FEXB

Baloncesto de base

Los responsables de la selección, manifiesta Cabezudo, “dan muchísimo valor a que, una asociación tan modesta como la Asociación de Baloncesto de Monesterio, haya conseguido meter a dos niños entre los 12 seleccionados para participar en este campeonato”. Para nuestra asociación, (Cabezudo, además de docente es entrenador voluntario en el colectivo), “es todo un privilegio”, asegura, convencido de la importancia del deporte de base y del trabajo que viene desarrollando la asociación entre los niños y niñas de monesterio, como herramienta de formación integral. El objetivo principal, asegura, es que “disfruten del deporte” y, a partir de ahí, “todo lo que pueda llegar, será bienvenido”.

“Lo hemos pasado superbién. Ha sido una experiencia inolvidable. Nosotros hemos tenido la suerte de estar ahí”, explican Alberto y Manuel. Muy satisfechos por lo vivido durante estos días de convivencia y competición, destacan el haber podido conocer a niños y niñas de “toda España” jugando “a lo que más nos gusta”, que es el baloncesto. Pese a su juventud, ambos integrantes de la selección extremeña, con una actitud práctica y muy realista, aseguran que, aunque el baloncesto sea su pasión, “ahora, debemos centrarnos en nuestros estudios”. Con esta experiencia, Alberto y Manuel, se despiden de la categoría Mini para acceder a los equipos Infantiles de la ABM.

Manuel Cabezudo (padre) “agradece” públicamente la labor desarrollada por sus entrenadores, tanto en lo deportivo, como en aspectos humanos que, refuerzan los “valores aprendidos de disciplina, respeto mutuo, responsabilidad, amistad, compañerismo o unidad”.

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Del mismo modo, los progenitores de Alberto y Manuel, “agradecen” la cantidad de mensajes de apoyo recibidos durante su estancia en Cataluña: “Desde Salou y Reus, hemos sentido todo el cariño de nuestro pueblo, de nuestra asociación, de nuestra familia y de nuestros amigos hacia nuestros niños”.