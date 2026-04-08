'Resonancias' es la nueva iniciativa de la Oficina de Artes Escénicas

La Sala de Prensa de la Diputación de Badajoz ha acogido la presentación del ciclo de música de cámara ‘Resonancias’, una nueva propuesta cultural itinerante que recorrerá distintos municipios de la provincia entre el 13 de abril y el 13 de mayo. La iniciativa, diseñada y coordinada por la Oficina de Artes Escénicas de la institución provincial, nace con los objetivos de acercar la música de cámara al conjunto del territorio y de impulsar la promoción y proyección de los conservatorios como referentes en la formación musical.

Talento joven frente al público

Protagonizado por 75 alumnos y alumnas de 7 aulas del Conservatorio Superior de Música Bonifacio Gil, ‘Resonancias’ ofrecerá, además de seis conciertos de música de cámara en directo, una oportunidad para disfrutar del talento joven, la excelencia y el trabajo que se realiza y que contribuye activamente a la proyección de intérpretes en proceso de especialización, conectando la formación con el ámbito profesional y acercando la realidad de las enseñanzas superiores de música a nuevos públicos.

El proyecto de interpretación musical liderado por el Conservatorio Superior sitúa al alumnado ante retos reales de preparación, responsabilidad artística y comunicación con el público, favoreciendo la consolidación de aprendizajes profundos. En este contexto, la música de cámara se identifica como un espacio privilegiado para el desarrollo de competencias transversales: escucha activa, liderazgo compartido, negociación interpretativa y trabajo colaborativo.

Arquitectura viva y transfronteriza

Durante la presentación, el diputado del Área de Identidad Cultural, Deporte y Juventud, Bienestar Social y Cooperación Internacional, Ricardo Cabezas, ha puesto en valor el trabajo de la Diputación en el ámbito cultural, concibiéndolo como «una arquitectura viva que se desplaza y dialoga con el territorio, construyendo vecindad, generando oportunidades y dibujando un mapa más justo y más habitable».

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Miguel Calderón, coordinador de conservatorios y Oficina de Artes Escénicas, ha asegurado que la programación es «ecléctica y diversa», ya que ocupa un amplio espectro de la música que se enseña en el Conservatorio. Además, ha destacado el «carácter transfronterizo del ciclo». Por su parte Jesús David Valero, director del Conservatorio Superior de Música Bonifacio Gil, ha asegurado que «es una oportunidad para la excelencia del alumnado, que podrá construir música conjuntamente y enfrentarse al público viviendo la intensidad de un concierto en directo». La profesora de música de cámara Anahit Avakimyan ha invitado a toda la ciudadanía a asistir a los diferentes conciertos para vivir una «conexión mágica donde construir, escuchar y adaptarse».