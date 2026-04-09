Promoción
El sur de Badajoz, ya en TikTok: cuatro creadores de contenido muestran sus mayores atractivos turísticos
Ariana García Ortiz (@destinosuroeste), Patricia Rojas Soto (@lacosmopolilla), María Cristina Rodríguez Box (@akkicris89) y Román Socias Santiago (@romansocias) visitarán localidades como Llerena, Fuente del Arco, Monesterio, Olivenza y Zafra, entre otros
El sur de la provincia de Badajoz estará muy pronto en redes sociales. Cuatro creadores de contenido visitan durante estos días este territorio con el objetivo de mostrar a sus seguidores algunos de sus principales atractivos turísticos.
Se trata de Ariana García Ortiz (@destinosuroeste), Patricia Rojas Soto (@lacosmopolilla), María Cristina Rodríguez Box (@akkicris89) y Román Socias Santiago (@romansocias), quienes conocerán la oferta de naturaleza, cultura, patrimonio histórico y gastronomía de municipios como Llerena, Fuente del Arco, Monesterio, Olivenza y Zafra, entre otros.
El viaje, organizado por la Dirección General de Turismo de la Junta de Extremadura, se prolongará hasta este sábado, 11 de abril, e incluye visitas a una quesería, al castillo de Alconchel y a la playa de Cheles, distinguida con bandera azul. El programa también contempla actividades de astroturismo en Fregenal de la Sierra, observación de aves y recorridos por el teatro romano de Regina, en Casas de Reina, el Monumento Natural Mina La Jayona y la ermita del Ara, ambos en Fuente del Arco.
Un total de 2.5 millones de seguidores
Los participantes en el blogtrip ‘Primavera extraordinaria en Extremadura’ suman de forma conjunta 1,3 millones de seguidores en TikTok, 1,1 millones en Instagram y 160.000 en Facebook, lo que supone una audiencia total de más de 2,5 millones de personas, según ha informado la Junta de Extremadura en una nota de prensa.
Además, la Dirección General de Turismo colabora a lo largo del año con prescriptores nacionales e internacionales para promocionar Extremadura en redes sociales, bien invitándolos a conocer la región y compartir su experiencia en primera persona, bien difundiendo las actividades que organiza la Junta en citas como Fitur o FIO.
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