Destapada una banda que robaba en los parkings de los centros comerciales en Zafra (Badajoz)

La Guardia Civil ha destapado la actividad delictiva de un grupo delictivo conformado por cinco delincuentes, especializados en cometer hurtos en parkings de centros comerciales de diferentes municipios de la geografía española, entre ellos, la localidad pacense de Zafra.

La investigación, en el marco de la operación 'MarketGior', se inició tras las denuncias de ciudadanos zafrenses, víctimas de la sustracción de sus pertenencias que se hallaban en sus vehículos, tras una supuesta distracción ocasionada por un grupo de personas desconocidas.

Con el visionado y análisis las cámaras de seguridad de los diferentes establecimientos, los agentes lograron identificar los vehículos utilizados por la banda, todos ellos en régimen de alquiler. Posteriormente, se pudo averiguar la identidad de sus cinco integrantes, un grupo delictivo itinerante por la geografía española, vecinos de Madrid.

Método siembra

Su modus operandi, señala la Guardia Civil, consistía en el método siembra. Antes de cometer las acciones delicitivas, alquilaban un vehículo para el desplazamiento hasta los parkings de las grandes superficies comerciales. Una vez allí, escogían a sus víctimas cuando estas abrían sus coches tras efectuar alguna combra.

En ese momento, mientras unos le distraían, preguntándole principalmente por alguna dirección o advirtiéndoles de que se les había caído algo, los cómplices aprovechaban para acceder a sus pertenencias sustrayéndoles cualquier objeto de valor, bolsos, teléfonos móviles, documentos y tarjetas bancarias, de las que hicieron uso en alguna ocasión realizando reintegros en localidades próximas.

Ocho delitos

A raíz de la investigación, se pudo determinar la confluencia del mismo grupo delictivo en sustracciones similares perpetradas en otras provincias, obteniendo suficientes pruebas incriminatorias para atribuirles un total de ocho delitos de hurto en la localidad pacense de Zafra, en San Jose de la Rinconada y Mairena de Alcor (Sevilla), Monserrat (Valencia), Sonseca (Toledo), Benavente (Zamora) y Montoro (Córdoba).

Todos estos hurtos, detalla la Guardia Civil, se efectuaron durante los dos primeros meses del año, con los que lograron un botín de unos 5.500 euros, además de teléfonos móviles, documentación personal y otros objetos de valor.

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Ahora se continúa la investigación para tratar de localizarlos y detenerlos, encontrándose todos ellos plenamente identificados. Las diligencias instruidas son puestas a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Zafra.