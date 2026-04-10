La diputación impulsa la construcción de los diez primeros miradores turísticos

La presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, ha visitado hoy el mirador turístico de Hornachos, una de las infraestructuras incluidas en la nueva red provincial de miradores paisajísticos. Se trata de una iniciativa estratégica orientada a reforzar el turismo sostenible y la dinamización socioeconómica del medio rural impulsada por la institución provincial.

Durante el acto, Del Puerto ha destacado que esta red “viene a impulsar el turismo sostenible con el medio ambiente y a dinamizar la forma de vida de los pueblos de la provincia para asegurar su continuidad en el tiempo”. La presidenta ha subrayado además el carácter innovador del proyecto, que “da un atractivo más y un impulso a nuestros pueblos, poniendo en valor el patrimonio natural, cultural e histórico de la provincia”.

Enclave estratégico en Hornachos

El alcalde de Hornachos y diputado provincial, Francisco Buenavista, ha valorado esta nueva infraestructura por su gran potencial turístico: “Este mirador se sitúa en un punto estratégico, en el límite de la campiña y la dehesa, donde se pueden admirar las dos serranías que componen, sierra de Pinos y sierra Grande, y desde donde se pueden avistar también especies rapaces, al tiempo que estamos al lado de una zona de campeo del lince ibérico”.

En concreto, el mirador de Hornachos —en el que se han invertido 89.630 euros— dispone de zona de aparcamiento, cartelería informativa, señalización específica, mobiliario de descanso y áreas de integración paisajística con nueva arboleda. Del Puerto ha puesto en valor el enclave señalando que “cuenta con unas hermosas y espectaculares vistas y una tremenda paz que invita a relajarse. Si ya esta zona era atractiva, hoy Hornachos lo es más”. En esta visita han estado también presentes la diputada provincial Francisca Silva, así como alcaldes y alcaldesas de la zona.

Dos fases de ejecución

La red de miradores se está desarrollando en dos fases. La primera, ya finalizada, ha supuesto una inversión de 662.000 euros para la construcción de diez miradores distribuidos por toda la provincia, ubicados en carreteras estratégicas que conectan distintos municipios y comarcas.

Estos diez primeros espacios se ubican en las carreteras que conectan Fuente de Cantos con Hoya de Santa María por Montemolín; El Marco y La Tojera; Salvaleón con Nogales; Valencia del Mombuey con Villanueva del Fresno; Zafra con Bodonal de la Sierra; Villalba de los Barros con Salvatierra de los Barros; Sancti Spíritus con Garlitos; Helechosa de los Montes con la N-502; Azuaga con Córdoba por Malcocinado; y el de Hornachos a Llera.

A esta actuación se suma una segunda fase, actualmente en ejecución, con una inversión cercana a los 800.000 euros para la creación de ocho nuevos miradores. Estos espacios, organizados en tres lotes y pendientes en parte de autorizaciones administrativas, se ubicarán en Helechosa de los Montes, Esparragosa de Lares, Magacela o Valverde de Leganés, entre otros. Según ha explicado Del Puerto, su ubicación responde a una planificación territorial que busca “dar un paso más para la vertebración” de la provincia.

Espacios tematizados y accesibles

Cada uno de los miradores cuenta con una identidad propia, incorporando elementos informativos sobre el entorno, la historia, la cultura, la gastronomía o los paisajes del lugar. Además, disponen de mobiliario como bancos, merenderos o papeleras. El objetivo es que funcionen como puntos de observación y, al mismo tiempo, como puerta de entrada al conocimiento de cada comarca. “Lo que se pretende es que cada uno sea peculiar, diferente, atractivo para visitar el resto de la zona”, ha incidido la presidenta.

Además, todos los espacios han sido diseñados bajo criterios de accesibilidad universal, integrando elementos que facilitan su uso por parte de personas con movilidad reducida. “Estos miradores no son solo turísticos, también son accesibles, garantizando así el derecho de todas las personas a disfrutar del turismo y de la naturaleza”, ha afirmado.

Un proyecto transversal

La puesta en marcha de esta red ha sido posible gracias al trabajo coordinado de distintas áreas de la diputación, especialmente las de Infraestructuras, Movilidad y Ordenación del Territorio y Turismo.

Noticias relacionadas

Con esta iniciativa, la institución provincial amplía la oferta turística de los municipios, fomenta la llegada de visitantes y contribuye a la conservación y valorización del patrimonio natural. “Ponemos a disposición de la ciudadanía nuevos espacios de ocio y esparcimiento, enriqueciendo la oferta turística de nuestros pueblos y aportando un atractivo más para recibir visitantes”, ha concluido.