Tragedia en las carreteras: Dos hombres mueren en sendos accidentes en Badajoz, uno con máquina agrícola y otro al volcar su vehículo

Trágico jueves en las carreteras de Extremadura. Según informa en Centro de Emergencias 112 dos hombres han muerto en sendos accidentes de tráfico en Peraleda de Zaucejo y en Benquerecia.

El primero de los siniestros se registró a las 20.26 horas del ayer jueves en Benquerencia de la Serena (Badajoz) y en él ha fallecido un hombre de 87 años. El conductor se salió de la vía y volcó por un terraplén. Además, quedó atrapado en el interior del vehículo. A pesar de los esfuerzos de los equipos de emergencias, que acudieron al lugar, los sanitarios no pudieron salvarle la vida. Al lugar del accidente se desplazó una unidad medicalizada del Servicio Extremeño de Salud (SES), efectivos del Punto de Atención Continuada (PAC) de Castuera, así como dotaciones de los bomberos de la Diputación de Badajoz ubicadas en Castuera y Don Benito y una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico.

Minutos después, sobre las 20.43 horas, se notificó otro percance de tráfico en la localidad pacense de Peraleda del Zaucejo. En este, la víctima es un hombre de 76 años, quien manejaba una máquina agrícola con la que volcó y se quedó atrapado.

Noticias relacionadas

El 112 movilizó a una unidad medicalizada del Servicio Extremeño de Salud (SES), a efectivos del Punto de Atención Continuada (PAC) de Zalamea de la Serena, así como a una dotación de los bomberos de la Diputación de Badajoz ubicada en Azuaga y una patrulla de la Guardia Civil.