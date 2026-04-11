Suceso
Herido grave tras ser aplastado por un tractor en La Roca de la Sierra (Badajoz)
Como consecuencia del accidente, el varón, de 36 años, ha sufrido una fractura de pelvis
Un varón ha resultado herido de gravedad con una fractura de pelvis tras ser aplastado por un tractor en una finca de La Roca de la Sierra (Badajoz).
Según ha informado el 112 Extremadura, el suceso se ha producido en torno a las 09.30 horas, cuando ha recibido una llamada con el aviso de una persona aplastada por un tractor.
Como consecuencia del accidente, el varón, de 36 años, ha sufrido una fractura en la pelvis.
Hasta el lugar de los hechos se ha acercado el helicóptero medicalizado H 5.1 del Servicio Extremeño Sanitario (SES), que ha trasladado al herido hasta el Hospital Universitario de Badajoz en estado grave.
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