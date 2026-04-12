Alburquerque necesita “padrinos” para salvar el tejado de su ermita

La ermita de Nuestra Señora de Carrión, en Alburquerque, necesita ayuda. Ante el deterioro de su cubierta, la Hermandad ha puesto en marcha una original iniciativa de micromecenazgo ciudadano bajo el lema 'Tu teja sostiene su historia'. El objetivo es simple, pero ambicioso: reparar los tejados del templo logrando que cada vecino financie de forma simbólica una pequeña parte de su estructura.

Arranque de la campaña

La campaña, que ha arrancado en este mes de abril, se basa en la adquisición simbólica de las tejas que cubrirán el santuario. Para organizar la iniciativa, los promotores han dividido el tejado de la ermita en diferentes sectores, de modo que cada teja cuenta con una referencia exacta. Por una donación de 5 euros, cualquier persona puede "comprar" una de estas piezas y pasar a formar parte del Libro de Donaciones. Como detalle emotivo, la organización ha decidido que la primera teja ya se encuentre asignada a la propia imagen de la Santísima Virgen de Carrión.

Organización y funcionamiento

Eduardo Maya, tesorero de la hermandad cuenta que “la idea surgió de una junta directiva de la Hermandad y se ha ido puliendo y madurando hasta que se decidió sacarla a luz”. Además, son muchos los que ya han apadrinado su teja destacando aquellas a nombre de “personas que ya no están con nosotros y que eran muy devotos”

Uno de los aspectos más llamativos de la campaña es su apuesta por unir la tradición con la tecnología. La Hermandad instalará en el paraje de la ermita un gran plano del tejado equipado con un código QR. Gracias a esta herramienta, cada donante podrá localizar con exactitud el lugar físico que ocupa su teja en el nuevo techo del santuario. Además, a medida que se vayan completando los sectores, la entidad facilitará a cada colaborador un certificado personalizado firmado por el Mayordomo, M. Ángel Conceição Guisado, que acredita su aportación. Esta es una hermandad “pequeña y con pocos recursos”, por este motivo tienen que “exprimir la imaginación”. Para que esta iniciativa salga adelante “han colaborado muchas personas desinteresadamente” que han realizado todo el trabajo técnico

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Participación solidaria

Los interesados en apadrinar una teja de la Hermandad de Ntra. Sra. de Carrión pueden hacerlo de manera muy sencilla con un donativo de 5 euros a través de tres vías: mediante Bizum al código 13770, por transferencia bancaria a la cuenta ES34 3001 0035 5035 2001 3934, o de forma presencial contactando con cualquier miembro de la Hermandad. En los pagos digitales, es necesario indicar en el concepto la palabra ‘Donación’ junto a nombre y apellidos (añadiendo también un teléfono de contacto en el caso de la transferencia).