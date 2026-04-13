VIII Festival de Circo de la Diputación de Badajoz
El espectáculo de la compañía Curolles ‘Tot bé’ recala en Monesterio a través del programa BAdeCirco
Una carretilla, una escalera, platos de puntería, mucha cuerda, toneladas de serrín y una gran variedad de peonzas artesanales para entretener a niños y mayores
La Plaza del Pueblo de Monesterio acogió la tarde del domingo, 12 de abril, el espectáculo de la compañía Curolles, ‘Tot bé’. La actividad, enmarcada en el VIII Festival de Circo de la Diputación de Badajoz inauguró un itinerario que recorrerá 25 localidades de la provincia.
El espectáculo, de corte familiar, forma parte de un conjunto de actividades con las que se pretende acercar la ilusión de compañías profesionales de las artes escénicas mediante las mejores propuestas de circo contemporáneo. Para la ocasión, Monesterio contó con Curolles, una joven compañía creada por dos mallorquines, Xisco Vals y Skye Cerdá, quienes han coincidido en diferentes proyectos desde hace siete años. Según la organización, Valls, se acaba de proclamar tercero en el ranking mundial de peonza tradicional en la categoría freestyle. Su compañía quedó en segundo lugar.
El espectáculo
Niños y mayores acudieron hasta la Plaza del Pueblo para pasar una entretenida tarde de domingo con un espectáculo innovador, en el que dos mentes “pasadas de rosca”, ponen en escena su taller del juego. Tomando la peonza tradicional como punto de partida, los protagonistas son capaces de llevar este juguete tradicional hasta lugares insospechados, abriendo un mundo de posibilidades en el que solo la física marca los límites.
“Una carretilla, una escalera, platos de puntería, mucha cuerda, toneladas de serrín y una gran variedad de peonzas artesanales son las fichas que componen esta partida, en la que el éxito y el fracaso se miden según el tamaño de la sonrisa del público”.
El dúo balear presentó un espectáculo nada tradicional. Entretenido y asequible para todos los públicos, a la vez que novedoso, por trabajar con la peonza como artefacto circense. Precisamente aquí radica la esencia del festival provincial BadeCirco, un proyecto que pretende ofrecer espectáculos que se salen de lo normal, con el valor del trabajo de profesionales, “muy formados y vocacionales” en esta difícil variante de las artes escénicas.
Un arte que requiere de un preciso equilibrio entre cuerpo y mente, para combinar acrobacias, humor y malabarismo que, en el caso de Curolles y su espectáculo ‘Tot bé’, cumplió con el propósito de aunar humor, acrobacias e imaginación, a través de un proyecto familiar y participativo. Confeti de virutas de madera para festejar los éxitos, toneladas de serrín sobre dos cabezas, “a priori bastante simplonas, que compiten por la tontería más galopante y el truco más sorprendente”.
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