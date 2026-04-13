La Guardia Civil investiga al autor de un robo en un bar de Puebla de Sancho Pérez (Badajoz)

La Guardia Civil ha detenido a un vecino del municipio pacense de Puebla de Sancho Pérez como presunto autor del robo perpetrado en el interior de un establecimiento de hostelería de su localidad.

La investigación comenzó a primeros del pasado mes de marzo, cuando se tuvo conocimiento del robo perpetrado en un bar poblanchino. De la inspección técnico ocular realizada en el establecimiento, se pudo determinar que el autor de la acción delictiva supuestamente accedió al interior del inmueble mediante el uso de llave falsa.

Posteriormente, mediante la revisión de imágenes y manifestación de testigos, los agentes pudieron implicar en la acción delictiva a un vecino de la misma localidad, que cuenta con numerosos antecedentes policiales.

Se apoderó de 1.800 euros

Según informa la Guardia Civil en nota de prensa, el autor se hizo con las llaves del bar sin el consentimiento de su propietario y, provisto de capucha y guantes, se adentró en el mismo para apoderarse de unos 1.800 euros que se hallaban en la caja registradora y del que guardaba para realizar el pago a los proveedores.

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Con las pruebas incriminatorias, el miércoles pasado se le localizó en su lugar de residencia, y se le instruyeron las correspondientes diligencias por su presunta implicación en el delito del robo en el bar, que han sido entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Zafra.