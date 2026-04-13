Hilarante función con los entremeses de bufonadas de Ágora Teatro en Monesterio

La Asociación de Mujeres Rurales Sierra de Aguafría, en colaboración con el ayuntamiento y la Universidad Popular de Monesterio y el Aula de la Experiencia de la Universidad de Sevilla, trajo a la localidad la obra teatral, ‘De primero: Entremeses y Bufonadas’, dirigida y adaptada por la actriz y productora teatral Manuela Luna.

Éxito rotundo de la compañía Ágora Teatro. El auditorio municipal de la casa de la cultura acogió una hilarante función que, consta de seis entremeses de Miguel de Cervantes, Pedro Muñoz Seca, Pedro Álvarez Fernández y los hermanos Álvarez Quintero.

Carcajadas de principio a fin, a través del humor burlesco y la sátira de esta media docena de piezas cortas, de un solo acto, que, poco, o nada tienen que ver con sus originales, tras la adaptación de textos, de la directora del Grupo Ágora Teatro del Aula de la Experiencia de la Universidad de Sevilla.

El elenco de artistas, integrado por Carmen Jiménez, Carmen Aguilar, Antonio Marín, Victoria Sánchez, Ana María Fernández, Juan José Pérez, María Jose Boza, José Luis Franco, Rafael López, José Luis Prado, Antonio García y la propia Manuela Luna, representó los entremeses, ‘Pequeña y graciosa’, ‘El parque soleado’, ‘Los milagros de San Antonio’, ‘En casa’, ‘Por fin de acuerdo’ y ‘Hablar por hablar’.

Una casualidad

En sus habituales visitas a Monesterio, la directora, del grupo teatral, ofreció la posibilidad de traer a la localidad esta representación teatral. Su contacto le ofreció la colaboración de la Asociación de Mujeres Rurales Sierra de Aguafría, desde donde, con el apoyo del ayuntamiento se organizó esta función que, se ofreció totalmente gratis al espectador, este pasado viernes, 10 de abril, en horario de tarde.

Una docena de actores, 5 autores, 5 entremeses y una directora encantada de hacer con todo esto “un cóctel humorístico’. Personajes, “ni buenos ni malos, ni guapos ni feos, ni listos ni torpes… o sí”, siempre vistos desde la óptica del humor.

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“No hay mejor terapia que reírnos de nosotros mismos” expresa la directora de la obra, capaz de entrelazar, a través de estas piezas cómicas, “nuestras contradicciones, complejos, obsesiones, romances, picarescas, simpatías y, como no, bondades”.