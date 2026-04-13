La localidad pacense de Los Santos de Maimona será sede de la fase autonómica de la V Olimpiada Matemática Alevín de Extremadura, el próximo sábado 18 de abril. En esta cita participarán 30 alumnos de 6º de Educación Primaria, que han sido seleccionados entre más de 500 estudiantes de toda la región. Se trata de una de las principales iniciativas de fomento del talento matemático en edades tempranas en Extremadura.

Pruebas y convivencia

Durante la jornada, los jóvenes participantes realizarán una prueba individual de 90 minutos de duración. El examen incluirá cuestiones tipo test y problemas abiertos que pondrán a prueba su capacidad de razonamiento, creatividad y resolución de problemas.

Más allá del ámbito académico, la jornada se combinará con actividades de convivencia, incluyendo propuestas lúdicas y manipulativas que favorecerán el intercambio de experiencias entre los estudiantes. La actividad está organizada por la Sociedad Extremeña de Educación Matemática "Ventura Reyes Prósper", con la colaboración y el apoyo de la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional de la Junta de Extremadura, el Ayuntamiento de Los Santos de Maimona y el CEIP Manuel Jesús Romero Muñoz.

Rumbo a Barcelona

El acto de clausura tendrá lugar en el salón de actos de la Casa de la Cultura de Los Santos de Maimona, a las 18:00 horas, donde se anunciarán los estudiantes que representarán a Extremadura en la fase nacional.

Dicha fase final se celebrará en Barcelona del 24 al 27 de junio de 2026, en la VIII Olimpiada Matemática Nacional Alevín. Esta última etapa está dirigida a alumnado de 5º y 6º de Educación Primaria, y en ella participarán representantes de distintas comunidades autónomas.

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La organización destaca el esfuerzo del alumnado participante y subraya el papel fundamental de las familias, el profesorado y los centros educativos, cuyo compromiso y dedicación hacen posible el desarrollo del talento matemático desde edades tempranas y la puesta en marcha de este tipo de iniciativas.