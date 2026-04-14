Adif mejorará la protección de cinco pasos a nivel en la provincia de Badajoz con una inversión de 2,6 millones de euros

Adif mejorará la protección de cinco pasos a nivel de las líneas convencionales Zafra-Huelva y Zafra-Jerez de los Caballeros a su paso por la provincia de Badajoz, en el marco de un contrato que ha sido adjudicado por 2,6 millones de euros.

Estos pasos dispondrán de nuevos sistemas de protección de clase A2, es decir, señalización luminosa y acústica que se activa de forma automática con la aproximación del tren. Asimismo, la actuación permitirá incrementar las condiciones de seguridad de la infraestructura, tanto para el tráfico ferroviario como para el viario.

Cuatro de los pasos se sitúan en la línea Zafra-Jerez de los Caballeros, en las localidades pacenses de Puebla de Sancho Pérez, Alconera y Burguillos del Cerro, en esta última dos de ellos. Por su parte, el paso restante se ubica en la línea Zafra-Huelva, en el municipio de Fuentes de León, según ha informado Adif en nota de prensa.

Una inversión total de 247 millones de euros

Las actuaciones en pasos a nivel se desarrollan en el marco de la renovación que Adif ejecuta en la línea Zafra-Huelva, con una inversión movilizada superior a los 247 millones de euros.

A la renovación de las vías, abarcando todos sus elementos (carril, traviesas y balasto), se suman la reparación y refuerzo estructural de cinco puentes, así como mejoras en la protección de trincheras y estaciones.

Asimismo, los sistemas de señalización están siendo objeto de una profunda actualización, instalándose nuevos bloqueos automáticos que reemplazan el bloqueo telefónico; y se implanta también el sistema de radio móvil digital GSM-R (que mantiene conectados los trenes con los Centros de Regulación de Circulación de Adif) en las líneas Zafra-Huelva y Zafra-Jerez de los Caballeros. Esta nueva dotación tecnológica reforzará la fiabilidad de las instalaciones y la calidad del servicio.

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La mejora de la protección de los pasos a nivel y la renovación de la infraestructura ferroviaria contribuyen a la consecución de los ODS 3 (Salud y Bienestar), ODS 9 (Industria, Innovación e Infraestructura) y ODS 11 (Ciudades y Comunidades Sostenibles).