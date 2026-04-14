El IES Cristo del Rosario de Zafra reivindica el talento sin barreras

El Instituto Cristo del Rosario de Zafra celebrará este jueves, 16 de abril de 2026, una nueva edición de su Día del Centro. Bajo el lema 'Capaces', la institución ha diseñado una completa programación que pretende acercar y sensibilizar a los estudiantes respecto a la diversidad cognitiva y funcional, así como al ámbito profesional. Según explica la coordinadora del proyecto, Elena González, la meta es poner el foco en las capacidades individuales y no en las limitaciones, fomentando una sociedad más inclusiva.

Un proyecto con base en el desarrollo sostenible

Esta iniciativa interdisciplinar ha sido impulsada por la profesora de Economía, González Romera, en colaboración directa con el alumnado de 4º de ESO y 1º de Bachillerato. El proyecto se enmarca dentro del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 8, orientado al trabajo decente y al crecimiento económico, buscando mejorar las condiciones de vida y reducir las desigualdades sociales.

A través de 'Capaces', el centro persigue fomentar el autoconocimiento de talentos, reforzar la autoestima de los jóvenes y orientarlos en su futura elección profesional, rompiendo con los estereotipos y las barreras físicas o sociales que dificultan el acceso al empleo.

Deporte, solidaridad y formación práctica

La jornada comenzará a las 08.25 horas con una carrera solidaria a favor de 'Unoentrecienmil' , movimiento dedicado a la lucha contra la leucemia infantil. Tras un desayuno ofrecido por la AMPA, a partir de las 10.30 horas, se activará una treintena de talleres y actividades lúdicas.

La programación incluye propuestas tan diversas como braille, inteligencia artificial aplicada a profesiones, alfarería, periodismo, meteorología y cocina. El alumnado también podrá participar en dinámicas de tatuaje con henna, globoflexia, mecánica de tornería y prácticas de primeros auxilios con bomberos y fuerzas de seguridad.

Colaboración comunitaria y clausura

El evento destaca por la implicación de toda la comunidad educativa y la colaboración de múltiples entidades externas, como Plena Inclusión, ONCE, el Cuerpo de Bomberos de Zafra, la Guardia Civil y unidades caninas de la Policía Local de municipios vecinos como Fuente de Cantos y Fregenal de la Sierra. También participan otros centros educativos como el centro de educación especial José Espinosa Bote.

Noticias relacionadas

El director del instituto, Juan Carlos Guerrero, ha invitado a las familias a compartir esta jornada, agradeciendo el compromiso constante del claustro y de la AMPA. El broche final tendrá lugar a las 13.30 horas con un acto de clausura protagonizado por Luis Cámara, joven de Usagre que ofrecerá su testimonio como ejemplo de superación personal.