Monesterio celebrará su semana cultural entre los días 20 al 29 de abril

Manola Ferreira, concejala responsable del Área de Cultura del ayuntamiento de Monesterio, ha presentado la programación de actividades que se celebrará entre los días 20, al 29 de abril, con motivo de la celebración de la Semana Cultural.

La cita incluye una exposición de pinturas, pareidolias, adivinanza y aforismos del ornitólogo Jesús Gil, que incluye visitas dialogadas con el autor y un taller exprés de adivinanzas. La inauguración está programada para el lunes, día 20, a las 20 horas, en la sala de conferencias de la casa de la cultura. El mismo día, a las 18:00 horas, el alumnado de arte creativo de la Escuela Municipal de Música, realizará un taller infantil en el patio de la casa de la cultura. A lo largo de la semana, la escuela realizará una obra pictórica destinada a la zona de intercambio de libros de la biblioteca municipal.

Teatro y música

El ayuntamiento ha preparado dos funciones teatrales. El martes, día 21, a las 19:00 horas, la compañía Chameleón Producciones, presentará la obra infantil, ‘Jack y las habichuelas mágicas’. El domingo, día 26, Samarkanda Teatro, representará la comedia, ‘Vecinos’. La función comenzará a las 20:30 horas. Ambas representaciones serán en el auditorio municipal, con precio de entrada de 2 euros.

La Escuela Municipal de Música volverá a sacar a su alumnado a la calle. Las audiciones se celebrarán a las puertas de la escuela, en la calle Los Templarios. El jueves, día 23, con los alumnos y alumnas de clarinete y viento metal; el lunes, día 27, con el alumnado de piano y el martes, día 28, con el alumnado de flauta travesera. Todas las audiciones comenzarán a las 20:00 horas.

50 años del CP Monesterio

El miércoles, día 22 de abril, el auditorio municipal acogerá la presentación del libro ‘C.P. Monesterio, 50 aniversario, Reconocimiento a quienes dirigieron el club amarillo’. La actividad comenzará a las 20:30 horas. En el mismo acto, se presentará el taller, ‘Cadenetas y letras’ de la biblioteca municipal Cervantes. Todos los asistentes, (hasta llenar el aforo), se llevarán como recuerdo un ejemplar del libro y unos marcapáginas de croché, elaborados por el grupo de lectoras pertenecientes al taller del centro de lectura.

Danza

La danza tendrá especial relevancia en una semana en la que se conmemora su Día Internacional. La primera de las actividades se celebrará el domingo, 26 de abril, en la Plaza del Pueblo. A partir de las 18:30 horas, la academia de baile de Manuela Sánchez, ofrecerá una exhibición de danza solidaria. El miércoles, día 29, fecha de la efeméride, Carla González y Jorge Barrantes, impartirán un taller de danza-teatro, en la sala de conferencias, destinado a mayores de 12 años. Esa misma tarde, en la Plaza del Pueblo, la bailaora y actriz, Manuela Sánchez ofrecerá un masterclass de tangos, con inscripción solidaria de 2 €, destinados a colaborar contra el maltrato infantil.

La jornada y la semana cultural, tendrán broche final con la puesta en escena del espectáculo ‘Danzaria’, de la Diputación Provincial de Badajoz, a través del VI Festival de Danza Contemporánea, con la actuación de Lucía Joyce de karilink Danza-Teatro.

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Manuela Ferreira ha agradecido la colaboración de entidades, instituciones y asociaciones, “gracias a las cuales, podemos ofrecer una semana repleta de actividades de calidad”. Desde el ayuntamiento se cursa una invitación “generalizada”, a toda la población, para que “participe activamente” de cada una de las propuestas incluidas en esta programación, “ideada para fomentar la cultura, el arte y la educación, promoviendo la creatividad y la convivencia ciudadana”.